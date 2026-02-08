La historia de María Quintanilla: De la manicura a domicilio a triunfar con 'El Jardín de las Joyas’

La trayectoria vital y profesional de María Quintanilla no se entiende sin su capacidad de resiliencia y de lucha. Con apenas 16 años y motivada por una realidad familiar que exigía independencia económica, comenzó a labrarse su propio camino laboral. Lo que empezó como una necesidad temprana de «sacarse las castañas del fuego» se transformó rápidamente en una carrera profesional en el sector de la estética.

«Empecé con 16 años a trabajar en hostelería y esa experiencia me hizo valorar el esfuerzo y lo que cuesta ganar dinero», recuerda. Poco después iniciaría su servicio de manicura a domicilio y ese fue «mi primer contacto con una clientela que me ha seguido a lo largo de los años, incluso con el cambio de trayectoria», señala la joven burgalesa.

Joyas de resina y flores creadas por María.Oscar Corcuera La pandemia como inicio La pandemia de 2020 no solo trajo incertidumbre. Para esta joven «trabajadora y creativa» de 28 años fue el momento perfecto de convertir su pasión en un negocio. María se describe como una «hormiguita» que «desde pequeña, siempre había sentido una profunda conexión con la naturaleza y, al mismo tiempo, tenía una enorme fascinación por las joyas», explica. «De hecho, por cada cosa importante para mí o por cada logro que conseguía me compraba una pequeña joyita», asevera entre risas. «Era una pequeña obsesión», añade.



Así, durante los largos meses de confinamiento, María mezcló en su hogar estas dos pasiones y así nacía ‘El Jardín de las Joyas’. Durante un tiempo, creó diferentes modelos de pendientes, collares y anillos «inspirados en la naturaleza» y fue su pareja quien le animó a compartir lo que estaba haciendo a través de las redes sociales y arrancó con su perfil de Instagram (@eljardindelasjoyas). Durante esos meses, María recibía pedidos no solo de Burgos, sino también de otras ciudades de España. Al cabo de pocos meses, tuvo que ampliar su taller improvisado en casa, y lo que comenzó como un pasatiempo pronto se transformó «en el negocio de mis sueños», asevera.



Recuerda con especial cariño el Día de la Madre, en plena pandemia, cuando «mi novio y yo cogimos los patines y la bici y aprovechamos el tiempo que teníamos para salir a pasear para repartir los encargos que había recibido por Instagram». También cuando «logramos hacer una colaboración con Lorena Castell». Señala que «las redes son una herramienta clave en mi trabajo, no solo por las ventas, sino porque han sido y son un escaparate en el que mostrar lo que hago y las novedades».

María confecciona una jota de resina y flores.Oscar Corcuera Ferias y encuentros Cuando acabaron las restricciones de la pandemia y volvió la normalidad, la emprendedora burgalesa empezó a recorrer innumerables mercados medievales y ferias de artesanía. «Los mercadillos son duros porque hay mucha competencia y la climatología a veces no funciona. En ellos empecé a tener un contacto directo con la gente, que podía ver las piezas en la realidad y no solo a través de las imágenes de las redes sociales», afirma.



Y es que esta etapa de exposiciones al aire libre fue cuando se dio cuenta de que tenía que abrir un espacio físico porque «la gente me preguntaba dónde estaba mi tienda de forma constante» y «ya estaba dando talleres, por lo que tenía que alquilar constantemente otros espacios».



En aquel momento, además, no solo consolidó su identidad como joyera, sino que demostró su capacidad para gestionar simultáneamente su marca personal de joyería y su consolidada cartera de clientes de estética. Una doble faceta profesional que aún hoy sigue manteniendo.

La burgalesa María Quintanilla es quien está detrás de El Jardín de las Joyas.Oscar Corcuera Tienda física El crecimiento de su proyecto ha alcanzado su punto álgido hace tan solo un par de meses con la inauguración de su primera tienda física en la calle Concepción, 9. «Encontrar el local adecuado no fue un camino sencillo», apunta la burgalesa, quien señala que una vez con el espacio escogido «estuvimos un par de meses haciendo la reforma con la ayuda de mi padre para adecuarlo a mis necesidades».



Este nuevo establecimiento no es solo un punto de venta, sino un concepto híbrido innovador en la ciudad. En él, María ha logrado fusionar sus dos pasiones y es que sus servicios de manicura conviven con el taller de joyería. En su nuevo espacio, la emprendedora sigue creando piezas tan originales como su collar y su pulsera de las agujas de la Catedral o sus joyas personalizadas de resina.



María se mira al espejo mostrando su collar de la Catedral.Oscar Corcuera Los más vendidos La respuesta del público a su nuevo local ha sido «fantástica». Asegura que las joyas más vendidas son dos de sus favoritas. «Los collares de mamá y los de la Catedral han tenido mucho éxito y me alegra mucho porque ambas tienen un fin solidario, la primera para el cáncer de mama y la segunda para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos».



Los collares con el perfil de la Catedral son todo un éxito.Oscar Corcuera Redes y talleres A través de sus plataformas digitales, ha sabido narrar su evolución «desde cero», conectando con una comunidad que valora la autenticidad detrás de cada pieza. Además de vender sus creaciones, María desarrolla talleres para que los burgaleses «dejen volar su creatividad y creen sus propias joyas», explica. «Me encanta organizarlos porque son experiencias muy enriquecedoras».

Su local se encuentra en la calle Concepción,9.Oscar Corcuera El proceso creativo Para crear su catálogo de joyas, María apunta que hay tres ramas: «Por un lado, tengo joyas ya fabricadas que compro, otras que diseño y me las hacen y otras que hago yo con resina», explica. «Las joyas que yo hago siempre tienen un significado especial y permiten guardar recuerdos importantes de quienes las encargan», explica y añade que «todas ellas están realizadas en materiales de primerísima calidad de plata, acero y resina».