Trasladado un joven al hospital de Burgos tras chocar con un árbol

Un joven de 28 años ha sido trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras sufrir un accidente esta madrugada en la capital. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 05.59 horas en la que se informan d la colisión de un turismo contra un árbol en la calle San Pablo, a la altura de Correos, donde, en principio no es necesaria asistencia sanitaria pero sí hay que dar aviso a los Bomberos para poder retirar el árbol.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisa a la Policía Local de Burgos, a Policía Nacional y a los Bomberos de Burgos.

En el lugar, que finalmente se sitúa en la calle Valladolid, cerca de la sede principal de Correos, la Policía Local solicita finalmente una ambulancia para atender a un varón de unos 30 años que se queja de la rodilla, por lo que el 1-1-2 pasa el aviso a Sacyl-Emergencias Sanitarias. Allí se atiende a un varón de 28 años que es trasladado en ambulancia soporte vital básico al HUBU. A media mañana, un operario del servicio de Parques y Jardines retiraba los restos del árbol derribado en el accidente.