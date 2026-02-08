Dos detenidos en Burgos por robar una tablet en colegio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha recuperado una tablet sustraída en un centro educativo de Burgos, en una operación en la que ha detenido a dos personas, de 57 y 43 años de edad, respectivamente, como presuntas autoras de los delitos de hurto y receptación, respectivamente.

La actuación se puso en marcha tras recibirse una llamada telefónica en la que una mujer informaba de la sustracción de una tableta electrónica y su funda -valoradas ambas en más de 500 euros-, de la mesa del aula escolar de Primaria donde ejerce su docencia.

Inicialmente facilitó la posición del dispositivo en una céntrica calle de Burgos, pero fue ubicado después en el Puerto de la Brújula, en la N-I, por lo que efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz practicaron las primeras actuaciones policiales para su recuperación y lograron rastrear su itinerario hasta el límite geográfico que separa las comarcas del Alfoz y La Bureba.

Posteriormente, los investigadores hallaron el terminal en poder de un varón que no fue capaz de ofrecer ninguna explicación que justificara su lícita tenencia y procedencia.

Las pesquisas practicadas a continuación permitieron conocer que el objeto había sido adquirido a cambio de una pequeña contraprestación económica poco antes, por lo que éste fue intervenido cautelarmente y el comprador resultó detenido, como presunto autor de un delito de receptación, al haber comprado el aparato a sabiendas de su posible origen delictivo.

A partir de este momento, los investigadores centraron sus esfuerzos en esclarecer la cadena de sucesos y lograron identificar al vendedor, así como su vinculación con la sustracción. Finalmente fue localizado en una calle de Gamonal y detenido como presunto autor de un delito de hurto.

Ambos implicados, que cuenta con antecedentes policiales por hechos similares, ya han sido puestos a disposición de los juzgados de Instrucción de Burgos junto con las diligencias instruidas, mientras que el dispositivo sustraído ya ha sido devuelto a su legítima propietaria.