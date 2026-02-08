La Asociación Amigos del Camino de Santiago recibe el Báculo de Oro 2026: Un tributo a la hospitalidad

En un acto cargado de simbolismo y emoción, la Federación de Peñas y Asociaciones de San Lesmes ha hecho entrega del Báculo de Oro 2026 a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos. La entidad reconocía así las casi cuatro décadas de trabajo incansable en la protección, promoción y defensa del trazado jacobeo a su paso por la capital burgalesa y el acogimiento a los miles de peregrinos que cada año pasan por la ciudad.

Instante de la entrega del Báculo de Oro 2026.SANTI OTERO Homenaje a los hospitaleros Jesús Aguirre, presidente de la asociación galardonada, recogió el Báculo con «orgullo y satisfacción», subrayando que este premio pertenece a todos los que han formado parte de la entidad durante sus 39 años de trayectoria. En su discurso, Aguirre quiso poner en valor la figura de los hospitaleros, cuya labor «encomiable y generosa» mantiene vivo el espíritu de acogida que inició San Lesmes hace cientos de años.



«Nuestra misión es conservar y defender el Camino de Santiago francés, un patrimonio mundial que atraviesa nuestra provincia de este a oeste», afirmó Aguirre, quien definió la ruta como la «Calle Mayor de Europa» y «un eje vertebrador que ha dotado a Burgos de un protagonismo histórico, social, patrimonial y artístico incalculable».

Instante de la entrega del Báculo de Oro 2026.SANTI OTERO Labor encomiable Por su parte, el concejal de Festejos, César Barriada, destacó que «este galardón cierra una festividad que permite a la ciudad reencontrarse con San Lesmes», una figura que «interpela nuestro presente y nos ayuda a proyectarnos al futuro». Barriada elogió la labor «discreta pero vital» de la asociación, que logra que «Burgos no sea solo un punto de paso, sino un verdadero lugar de acogida, encuentro y descanso».



El edil también destacó la «inmensa labor de Balbás», de quien aseguró que «fue una persona comprometida con la vida asociativa y con las tradiciones de Burgos» y que «siempre tuvo una gran dedicación, cercanía y sentido del deber». «Su ejemplo forma parte de la historia», señaló.



Instante de la entrega del Báculo de Oro 2026.SANTI OTERO En recuerdo a Balbás El acto estuvo marcado por el recuerdo y la emotividad debido al reciente fallecimiento de Roberto Balbás, anterior presidente de la Federación y último poseedor de esta distinción. Su hija, Begoña Balbás, visiblemente emocionada, recordó la felicidad que sintió su padre al recibir el Báculo el pasado año y aseguró que «para él habría sido un orgullo haberlo entregado a la asociación».



«La entrega del Báculo era muy especial para él y actualmente es un galardón muy apreciado por todos los burgaleses», señaló, al tiempo que recordó que «estuvo preparando las celebraciones de este año hasta el último momento junto a su compañero incansable, Luis Mínguez, actual presidente de la Federación».

