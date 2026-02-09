Tres jóvenes heridos en un siniestro a la altura de Sotopalacios con un vehículo volcado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres hombres jóvenes resultaron heridos esta mañana de lunes, 9 de febrero, en un accidente de tráfico en el kilómetro 11 de la N-623, a la altura de la localidad de Sotopalacios, en el término municipal de Merindad de Río Ubierna.

El aviso llegó a la sala de operaciones del 112 a las 8.33 horas y se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que envió recursos al lugar. Según se informa desde el Servicio de Emergencias de Castilla y León, en el percance se vieron implicados una furgoneta y un turismo; este último acabó volcado.

Los tres jóvenes heridos se encontraban conscientes, tras sufrir el accidente, de acuerdo a la información que se recibía.