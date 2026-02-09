Eurofrits invierte 10 millones en una nueva línea de producción en Burgos

Este es el stand de Eurofrits, que acude un año más a HIP Horeca Professional Exp.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Eurofrits, S.A., compañía especializada en la fabricación y comercialización de patatas pre-fritas y productos precocinados congelados, acude un año más a HIP Horeca Professional Expo, que se celebrará en IFEMA (Madrid) entre los próximos días 16 y 18 de febrero de 2026.

En esta ocasión, la compañía presenta su propuesta más ambiciosa: una combinación de innovación en producto, adaptación a las nuevas demandas del mercado y una fuerte apuesta industrial, que se materializa en la puesta en marcha de una nueva línea de producción en su planta de Burgos, con una inversión de más de 10 millones de euros.

Este nuevo equipamiento supone un incremento del 33% en la capacidad de producción de la compañía, alcanzando un total de 23.000 toneladas anuales y permitirá ampliar la producción de diferentes especialidades del catálogo.

La nueva línea supone la generación de medio centenar de puestos de trabajo, entre operarios, técnicos de calidad, personal de mantenimiento y personal de apoyo a las oficinas. De este modo, la plantilla superará los 260 empleados, consolidando a Eurofrits como uno de los motores industriales de Burgos.

"Esta nueva línea responde al crecimiento sostenido de la demanda de nuestros clientes y a la necesidad de adaptar nuestra estructura productiva a las nuevas tendencias de consumo", señalan desde la compañía. "Hemos apostado por tecnología de última generación y reforzado todos los sistemas de seguridad para garantizar tanto la calidad del producto como el bienestar del equipo".

Innovación adaptada a la hostelería

Eurofrits presentará en HIP una selección de productos alineados con las nuevas exigencias del canal Horeca, incluyendo especialidades aptas para air fryer, formatos versátiles y propuestas vegetales bajo la marca Newind Foods.

Protagonismo especial tendrán las Rodajas de Morcilla de Burgos, las nuevas patatas 'Wavy Blends' aptas para air fryer en sus diferentes especialidades (Ajo y finas hierbas, Queso y Cebolla y Pimentón) y el Churro (lazo y recto), un clásico muy demandado de nuestro portfolio.

Con estas propuestas, la compañía reafirma su compromiso con los profesionales del canal Horeca, ofreciendo soluciones pensadas para optimizar la operativa en cocina, reducir mermas y mantener los más altos estándares de sabor y calidad.

Además de las novedades, Eurofrits mostrará en HIP 2026 su amplio catálogo, que incluye una gran oferta de productos congelados pertenecientes a todas las familias: Carne, Ave, Pescado, Queso, Churros y Croquetas, entre otros, y una gran variedad de patatas, gracias a la alianza comercial que mantiene desde hace más de 15 años con el grupo holandés Aviko.

Empresa española especializada en la fabricación y comercialización de patatas pre-fritas y productos precocinados congelados con un completo catálogo de Especialidades de Patata, Carne, Pescado, Ave, Quesos, Churros y Croquetas, en distintas marcas como Typical Tapas y ChefBurger, la gama de Burgers Premium.

La marca, fundada en 1995, tiene como misión ser el referente entre los fabricantes de productos elaborados congelados, apostando por la calidad, la innovación y la seguridad alimentaria.