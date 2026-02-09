Iñaki Sicilia encabezará la candidatura de Vox por Burgos a las elecciones autonómicas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Vox ha presentado oficialmente su candidatura por la provincia de Burgos a las Cortes de Castilla y León para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, con una lista de hombres y mujeres comprometidos con "la defensa de España, de Castilla y León y de los intereses reales de los burgaleses", explica el partido a través de una nota de prensa.

La candidatura está encabezada por Iñaki Sicilia Doménech, al frente de "un equipo preparado y decidido a poner fin a las políticas que han provocado el abandono del mundo rural, la despoblación de la provincia y la región, la pérdida de oportunidades para los jóvenes y el deterioro de los servicios públicos". Marta Alegría, concejala del Ayuntamiento de Burgos, será la número dos, y Javier Martínez, el tres.

VOX Burgos se presenta como la alternativa firme frente al consenso de los viejos partidos y sus políticas fallidas.

VOX concurrirá a estos comicios con un proyecto claro:" defensa de la libertad, apoyo a las familias, protección del sector primario, impulso de la industria y rechazo frontal a cualquier forma de imposición ideológica que perjudique a los ciudadanos".

Tras haber ejercido como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura, Sicilia Doménech vuelve a encabezar la candidatura a las Cortes autonómicas, "reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses de Burgos y del conjunto de la comunidad".

Marta Alegría ha desarrollado una amplia labor profesional en el ámbito jurídico, con especialización en Derecho Civil, Penal, Laboral, Administrativo y Extranjería. Javier Martínez es auxiliar técnico en automoción y especialista de producción en una empresa de la ciudad de Burgos.

A lo largo de su trayectoria ha estado estrechamente vinculado al ámbito sindical, llegando a desempeñar el cargo de secretario provincial de la Federación de Sindicatos Católicos–Sindicato Obrero Independiente (FSC-SOI