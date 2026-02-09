El colegio Sagrados Corazones, de Miranda de Ebro, representará a Burgos en la Olimpiada Nacional de Caminos, Canales y Puertos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El equipo 'Los Jabatos' del Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro se ha alzado con el triunfo en la Fase local de la VIII Olimpiada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y representará a Burgos en la Olimpiada Nacional que se celebrará en Granada el 17 de abril. El segundo puesto correspondió al equipo 'BDC', del Colegio Blanca de Castilla; y el tercero a 'Ingenieros que caminan', del IES Camino de Santiago.

Un total de 90 estudiantes de 1º y 2 de la ESO y 18 profesores de los centros de educación secundaria han llenado durante la mañana los laboratorios de la Escuela Politécnica Superior para realizar las diferentes pruebas y demostrar su destreza. Construir un puente, un dique, un arco de dovelas, afrontar retos logísticos…

Esta Olimpiada está impulsada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y algunas de las Escuelas que imparten la titulación de Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, para difundir esta profesión entre los estudiantes de Secundaria. “Queremos que disfruten y descubran una profesión de gran relevancia, además de conocer la Universidad de Burgos de primera mano”, como ha asegurado Jesús Mínguez Algarra, coordinador de este Máster en la UBU. Otro de los coordinadores, Hernán Gonzalo Orden, detalló la mecánica de las olimpiadas “los 18 equipos, de 5 integrantes, realizarán cada una de las seis pruebas que representan nuestra vida como ingenieros civiles”.

En el mismo sentido se han pronunciado el representante del Colegio, Jorge González al afirmar que “queremos que veáis lo que hace un ingeniero, ya sea construir un puente o una presa, de forma lúdica”.

Imagen de los equipos participantes.Noelia Alonso / Universidad de Burgos

Por su parte, Nicolás Javier González de la Viuda, director de la EPS, ha mostrado su satisfacción por qué esta actividad congregue cada año a estudiantes de secundaria “especialmente chicas”, al incidir en la importancia y necesidad de potenciar las ingenierías entre las estudiantes. También agradeció la colaboración de profesores de los centros y voluntarios, además de a la GPYO Innova, empresa burgalesa de ingeniería y consultoría, que patrocina el evento. Su representante, Raquel Maestu, ha hecho hincapié en la importancia de potencia estas actividades como “forma de atraer el talento a la profesión”.