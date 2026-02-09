Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El primer gran final en alto del Tour de Omán trajo buenas y malas noticias para el Burgos Burpellet BH. En el lado positivo aparecen los resultados de sus escaladores en el ascenso a Eastern Mountain. Hasta tres morados acabaron entre los más fuertes de la carrera en el duro puerto final: Jesús Herrada (15º), Mario Aparicio (19º) y José Luis Faura (20º). Una actuación que ubica a los burgaleses en la cuarta posición del ranking por equipos. En el otro lado de la balanza se encuentran las dos caídas sufridas a lo largo de la jornada. Sergio Chumil se fue al suelo en una montonera cerca de meta y dijo adiós a sus opciones en la general, mientras que Merhawi Kudus sufrió un accidente más aparatoso y tuvo que abandonar la carrera.

Los escaladores del Burgos Burpellet BH ya demostraron el pasado domingo que llegan en buena forma. En la segunda etapa, hasta cuatro ciclistas terminaron en el grupo principal en el ascenso a Yitti Hills. Este lunes todo se decidió en el puerto de Eastern Mountain (3,5 km al 8%), con un 10% de desnivel medio en su último kilómetro. Sin embargo, la etapa quedó condicionada por las caídas previas. Merhawi Kudus sufrió una primera caída que le obligó a abandonar, teniendo que ser trasladado al centro hospitalario. Las exploraciones iniciales realizadas por el médico de carrera parecen descartar la existencia de una fractura de clavícula, pero en las próximas horas se le realizarán las pruebas radiológicas pertinentes.

El otro accidente, mucho más numeroso, se produjo al paso por una rotonda a solo siete kilómetros del final. Sergio Chumil, que rodaba bien posicionado en cabeza, fue uno de los afectados. El guatemalteco pudo seguir en carrera, pero perdió la posibilidad de disputar la etapa y la general. El pelotón quedó roto en varios grupos, aguantando en el primero de ellos Jesús Herrada y Mario Aparicio. El conquense se mostró fuerte en el ascenso a Eastern Mountain, aunque las rampas finales se le atragantaron y terminó entrando en la 15ª posición, a medio minuto del ganador.

El arandino Aparicio supo aferrarse a este grupo cabecero y cruzó la línea de meta en la 19ª plaza, justo un puesto por delante de José Luis Faura. El murciano se vio cortado por la caída, pero pudo remontar en la subida para terminar 20º. Lorenzo Quartucci también acabó en los puestos delanteros, lo que permite al Burgos Burpellet BH ocupar la cuarta posición por equipos, por delante de la mayoría de UCI WorldTeams. La clasificación general se decidirá el miércoles con el ascenso a Green Mountain, más largo e igualmente desafiante.

Antes de ello, los velocistas tendrán su oportunidad en la cuarta etapa de este martes, que es completamente llana, siendo una de las grandes novedades de esta edición del Tour de Omán. Los ciclistas afrontarán 146 kilómetros de recorrido entre Sohar y Al Sawadi Beach, circulando siempre junto a la costa. Los dos sprints intermedios bonificados y la posible aparición del viento lateral podrían animar la carrera antes del esperado desenlace al sprint.