Cinco detenidos en Burgos en pleno robo en la obra de los bajos de El Corte Inglés

Imagen de los ladrones en el momento de forzar la entrada al local.POLICIA NACIONAL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Burgos, han detenido in fraganti en una actuación conjunta a cuatro hombres y una mujer cuando pretendían robar material y herramientas de trabajo de una obra de reforma de un bajo comercial. Todos ellos, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años, están investigados por respectivos delitos de robo con fuerza en las cosas.

La actuación policial comenzaba poco antes de las 02:00h de la madrugada del pasado día 6 de febrero. Un aviso al número de Emergencias 112 afirmaba que personas desconocidas se encontraban ‘sacando cosas’ y otros objetos de un local comercial actualmente en proceso de reforma, situado junto a una vía principal de la zona centro de la ciudad.

Varias dotaciones acudían de forma inmediata al lugar, frustrando el robo, logrando la detención de los cinco delincuentes involucrados y recuperando la totalidad de los efectos, que los implicados habían sacado ya de la instalación atacada.

Dos de los arrestados, al percatarse de la llegada de los policías, huyeron a la carrera del lugar, separándose hacia distintas direcciones. Ambos fueron alcanzados y detenidos.

Significar que en el caso de uno de ellos, tras llegar a la orilla del río Arlanzón, tomó la decisión de intentar cruzar el río, que estos días lleva una corriente considerable. Los policías locales que le perseguían lo perdieron de vista arrastrado por el caudal, y debió ser rescatado medio kilómetro curso abajo, cuando ya presentaba signos de hipotermia y pedía incluso ayuda a los agentes, que debieron incluso meterse en el agua para lograrlo.

Por su parte, en la coordinada y simultánea actuación del resto de dotaciones, la mujer detenida fue encontrada agazapada dentro del propio local en reforma, no oponiendo resistencia a su arresto.

Dos sujetos más, identificados en el interior de un vehículo monovolumen aparcado cerca del lugar del robo, fueron también detenidos, tras hallar los policías indicios de que se encontraban esperando a que sus cómplices cogieran los efectos y huyeran todos del lugar.

El modo de acceder al lugar del robo fue a través de un agujero practicado en una de las paredes de cartón-yeso que delimitaban y cerraban la instalación.

En una revisión de las inmediaciones, los agentes localizaron y recuperaron numeroso material, el cual habían sacado de la obra ya los presuntos autores, y que la actuación policial frustró su robo. Todo lo sustraído ha sido ya devuelto a la empresa propietaria.

Entre los efectos recuperados, que han sido valorados en sede policial en unos 5.600 euros, se encuentra herramienta eléctrica profesional (dos taladros, una ingletadora, una batidora, dos amoladoras, una máquina de soldadura, varios maletines con llaves) y útiles de mano, ropa de trabajo, etc…

El trabajo de investigación de la Policía Nacional derivada de lo ocurrido, ha permitido imputar a tres de los arrestados un nuevo robo con fuerza, perpetrado sobre las 4 horas de la madrugada del día 5 de febrero.

En este caso, los individuos reseñados penetraron en un comercio de alimentación ubicado en el casco histórico, violentando la puerta de entrada y sustrayendo de su interior numerosos productos comestibles.

Los cinco detenidos, con numerosas detenciones policiales anteriores, han sido presentados ante la Autoridad Judicial.