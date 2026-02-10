Herida una ciclista tras chocar con un autobús en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una ciclista ha resultado herida una ciclista en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 08.02 horas en la que se informa de una colisión entre un autobús y una bicicleta en la calle Santander con la plaza Santo Domingo, en Burgos capital, donde, ha resultado herida la ciclista, una mujer de unos 25 años que tiene una herida en la frente.

El centro de emergencias del 1-1-2 avisó a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia.