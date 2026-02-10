Adif licita la ampliación del apartadero de la estación de Lerma por 8,7 millones de euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de Adif licitó por 8,7 millones de euros las obras de ejecución del proyecto de ampliación del apartadero a 750 metros de la estación de Lerma (Burgos), según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta obra se enmarca en las inversiones que el administrador de infraestructuras desarrolla en la red ferroviaria de interés general del Estado, concretamente en la zona norte. La duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición será de diez meses.

Esta estación se ubica en el eje Aranda de Duero-Burgos, con el objetivo de impulsar el transporte ferroviario de mercancías, según fuentes oficiales consultadas por Ical. Este contrato, licitado por el Consejo de Administración de Adif, se tramitará en las próximas semanas, pues las empresas constructoras interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 10 de marzo. Más tarde, el día 14 de abril, se abrirá la documentación con las propuestas económicas que se han recibido para proponer, posteriormente, un adjudicatario que se encargue de acometer los trabajos.

Esta actuación de Adif, que se ejecutará en un plazo de diez meses, permitirá el estacionamiento y el cruce de trenes de longitud interoperable. De esta forma, el gestor ferroviario busca mejorar la capacidad y la eficiencia de la línea, así como reducir los costes externos e internos del transporte de mercancías.

Asimismo, los trabajos incluyen las obras de plataforma y superestructura de vía, así como los drenajes y la reposición de las servidumbres, servicios afectados y cerramientos en la estación de Lerma. De esta forma, se dispondrán traviesas monobloque de hormigón pretensado tipo PR-VE, y carril de 54 kilos. Estos elementos se apoyarán sobre una banqueta de balasto de 25 centímetros de espesor mínimo bajo traviesa..

Este proyecto busca avanzar en la descarbonización y sostenibilidad del transporte, desviando las mercancías de la carretera hacia el ferrocarril.

Edificio demolido y sin servicio

Cabe recordar que el antiguo edificio de viajeros ha sido demolido. La línea, y por tanto la estación de Lerma, cuenta con vía única en ancho ibérico y sin electrificar. En el año 2013 se levantaron los desvíos situados en la vía general, así como las señales y sus balizas asociadas pertenecientes al enclavamiento. Por ello, en este momento el apartadero de Lerma ha quedado reclasificado como apeadero. El resto de las vías se mantiene en su misma ubicación, pero sin conexión con la vía general, quedando por tanto fuera de servicio.

Este apeadero cuenta con una vía general, tres vías vivas de apartado y dos vías adicionales en topera. Todas las vías, a excepción de la general, se encuentran fuera de servicio. Existe un andén técnico, fuera de servicio, entre la Vía general y la Vía dos, ya que tanto el edificio de viajeros como el resto de edificaciones anexas fueron demolidos.

Durante el pasado mes de octubre, Adif anunció a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) expropiaciones de unos 11.650 metros cuadrados de suelo rústico, pertenecientes a diez parcelas del término municipal de Lerma.