Ni en Tinder ni de fiesta: En este pequeño pueblo de Burgos el amor se encuentra porrón en mano

Instante de la presentación del evento amenizado por el grupo de teatro de la localidad 'Enebrando'.TOMAS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Disfrutar del vino de la Ribera del Duero, pasarlo bien y, si se tercia, encontrar el amor. Ese es el objetivo de ‘Porrón de citas’, un evento de citas rápidas (speed dating) con un toque rural que se celebra desde hace siete años en la pequeña localidad burgalesa de Moradillo de Roa y que este año tendrá lugar el sábado 14 de febrero, coincidiendo con la festividad de San Valentín.

«Nacía en 2019 y lo hacía con el ánimo de poner en valor ‘El Cotarro’, el barrio de bodegas de la localidad», un espacio que fue galardonado en los Premios de Patrimonio y Premios Europa Nostra 2020, en la categoría de conservación», tal y como señaló la técnico del ayuntamiento de la villa, Agustina González.

La primera edición fue un éxito y en sucesivas «nos llamaba gente de otras zonas que quería acudir». Así fue como surgió ‘Porrón de citas’. Para esta edición «ya se han apuntado setenta personas, no solo de la provincia burgalesa, también del País Vasco y Madrid», avanzó, al tiempo que aclaró que «la idea es no superar las noventa personas».

El alcalde de la localidad, Javier Arroyo, señaló que esta cita quiere «unir dos grandes placeres como son el vino y el amor» y hacerlo «dando a conocer nuestro barrio de bodegas y nuestra Denominación de Origen Ribera del Duero», en una celebración con la que «inspirarse, emocionarse y pasarlo bien».

La jornada comienza con la bienvenida a los participantes, que correrá a cargo del grupo de teatro local ‘Enebrando’. «Se entregará a todo el mundo una acreditación en la que pueden escribir su nombre o su apodo para romper un poco el hielo», apuntó la técnico.

Posteriormente, se hará una visita al barrio de bodegas y los participantes «disfrutarán, porrón en mano, de un aperitivo con productos locales» mientras «conocen cómo surgió la iniciativa de recuperación de las bodegas».

Ya en el centro cívico y ante la previsión de lluvia, tendrá lugar el evento de ‘speed dating’. «Los participantes tendrán citas rápidas de dos o tres minutos con quien quieran» y «después disfrutaremos de una paella y del baile social en el que, por supuesto, no faltarán las canciones lentas», señaló la técnico del ayuntamiento de la villa. «Fuera se colocará un photocall con alpacas de paja», añadió.

Preguntado por el éxito de la cita, el alcalde de la villa aseguró que, «sin ir más lejos, el pasado año nacieron dos parejas conformadas por burgaleses y vascos que un año después siguen juntas».

Y es que el evento ha ganado mucha repercusión mediática por su originalidad y por ocurrir en un pueblo de menos de 200 habitantes que ha logrado rehabilitar su patrimonio vinícola de forma ejemplar y se esfuerza por darlo a conocer y ponerlo en valor.