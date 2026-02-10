La hermana del vallisoletano Sergio Delgado estalla tras el veredicto: "Es una puta vergüenza"

Los padres de Sergio Delgado, a su llegada al Palacio de Justicia, donde se celebra el juicio por la muerte de su hijo.SANTI OTERO

Rota tras conocer el veredicto del jurado popular. La hermana del vallisoletano Sergio Delgado estalla contra el veredicto y asegura que "es un puta vergüenza". Carla Delgado arremetía con dureza contra el veredicto, en el que el jurado declaraba culpable de matar a su hermano Sergio de un puñetazo al acusado José Luis Novoa, pero descartaba la intencionalidad. "No tiene culpabilidad ninguna, es como una impudencia, me parece una vergüenza", aseveraba la hermana de Sergio Delgado, ante los medios a las puertas de la Audiencia de Burgos.

"La vida de mi hermano merece más respeto del que ha tenido en esta sala", afirma Carla Delgado, quien a renglón seguido dejaba claro que iban a recurrir: "Por supuesto que vamos recurrir".

Carla Delgado relataba a los medios, a los que agradecía su cobertura del juicio y que les hayan permitido ser la voz de su familia, que los el juicio habían sido "días horribles".

"Han sido cinco días horribles, de tener que aguantar todo tipo de mentiras y de todo tipo de comentarios en la sala bastantes duros d aguantar para unos padres", puntualiza Carla Delgado, quien avisa ya que va a seguir luchando.

"No pienso parar de luchar por mi hermano y mis padres por su hijo y esperemos que el Tribunal Superior vea la verdad entre la mentira porque es una puta vergüenza", finaliza.