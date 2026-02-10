Se Acabó la Fiesta se presenta en las nueve provincias con la abogada burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Junta

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Se Acabó la Fiesta (SALF), formación liderada por el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez, se presenta a las elecciones autonómicas de Castilla y León, previstas para el próximo 15 de marzo, con candidaturas en las nueve provincias. La abogada Lucía Echevarrieta, presidenta de la Agrupación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos, es la candidata a la Presidencia de la Junta por la provincia de Burgos.

Este martes, un día antes de que se publiquen las listas en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), Alvise Pérez informó en sus redes sociales que concurría a las elecciones a las Cortes con nueve cabeza de lista entre los que destacan su coordinadora autonómica, Lucía Echevarrieta que se presenta por Burgos en una lista en la que también figura la procuradora no adscrita Ana Rosa Hernando.

Asimismo, SALF, que este domingo logró 17.983 votos en Aragón, une fuerzas con Avanza en Libertad. De esta forma, su presidente y procurador no adscrito Javier Teira, exdirigente de Vox, encabezará como “independiente” la lista de Salamanca en la que irá acompañado de dos mujeres empresarias del sector primario, un hostelero, un médico del Hospital de Salamanca y un ingeniero informático, entre otros.

Igualmente, Se Acabó la Fiesta opta en Segovia por el que fuera diputado de Vox en el Congreso en la pasada legislatura Rodrigo Jiménez, experto en Gestión y Administración de empresas, asesor fiscal, mercantil y financiero. El resto de candidato, según SALF, son expertos en lucha contra la corrupción, interventores municipales, autónomos y profesionales con entre 15 y 25 años de experiencia, y dirigentes con experiencia en las instituciones que han compaginaban su oficio privado con la representación.

El propio Alvise Pérez deja clara sus intenciones en su canal de Telegram: “Creciendo y construyendo puentes contra el sanchismo y la partitocracia. Próxima parada: Castilla y León”. De hecho, señala que si logra entre el cuatro y el cinco por ciento en la Comunidad podría conseguir lo mismo que en Aragón, “acabar con Yolanda Díaz e Izquierda Unida”.

En las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, la agrupación de electores de SALF fue cuarta fuerza política en Castilla y León al conseguir 42.791 sufragios, lo que representó el 4,03 por ciento. Este porcentaje es inferior al del conjunto del país, donde sumó 860.660 votos, un 4,91 por ciento, y tres eurodiputados.

Por provincias, en Ávila logró el 4,19 por ciento de los votos; en Burgos, el 3,96 por ciento; en León, el 4,02 por ciento; en Palencia, el 4,05 por ciento; en Salamanca, el 3,67 por ciento; en Segovia, el 4,39 por ciento; en Soria, el 8,74 por ciento; en Valladolid, el 4,52 por ciento, y en Zamora, el 3,29 por ciento.

Avanza en Libertad

Avanza en Libertad comunicó este martes que la asociación se integrará en la candidatura de SALF en Castilla y León, por tratarse de la única fuerza política que asume su programa político, que la entidad presentó el pasado 28 de enero en Salamanca. Así, Javier Teira indicó que la formación de Alvise Pérez asume la reclamación al Gobierno de que salde su deuda de “6.000 millones de euros” con la Comunidad.

“Estamos administrando la miseria”, dijo el presidente de Avanza en Libertad, al tiempo que reclamó inversiones en las infraestructuras que denunció mantiene “secuestrados” a sus ciudadanos, como la Ruta de la Plata o la Autovía del Duero (A-11), entre otras. En caso contrario, plantean exigir la transferencia, con financiación, de estas carreteras o líneas ferroviarias para impulsarlas desde la Comunidad.