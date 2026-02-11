La Policía Local de Burgos detiene a cinco personas, una por agresión con un cuello de botella

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Intensa jornada de domingo para los agentes de la Policía Local en Burgos, que se saldó con cinco detenidos, uno de ellos por una agresión con cuello de botella a las puertas del local de ocio Nexo, en la calle Severo Ochoa, lugar en el que se produjo ese día dos detenciones más.

La primera actuación tuvo lugar a las 02:50 horas del domingo 8 de febrero en un establecimiento de ocio, Nexo, ubicado en la calle Severo Ochoa. Según el aviso recibido a través del servicio de emergencias 112, se había producido una agresión con un objeto cortante en el interior del local.

De inmediato, agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida (URR) se desplazaron al lugar, donde localizaron a cinco varones implicados en una disputa. Los efectivos comprobaron que uno de ellos presentaba una herida sangrante en la mano y otro cojeaba mientras sangraba abundantemente por una pierna.

Tras realizar las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido, los agentes determinaron que la discusión se inició en el interior del establecimiento y que en ella se vieron implicados dos empleados del local.

Presuntamente, uno de los clientes, utilizando el cuello de una botella, causó heridas de consideración a dos personas, lesiones que requirieron la aplicación de puntos de sutura.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del presunto agresor, un hombre de 58 años, como supuesto autor de un delito de lesiones graves. Asimismo, durante el proceso de identificación de otro implicado, un hombre de 36 años, los agentes comprobaron que tenía en vigor una orden judicial de detención.

Además, el individuo desobedeció reiteradamente a los agentes, mostró una actitud violenta y ofreció resistencia grave y activa a la detención, por lo que también fue arrestado.

Horas más tarde, a las 06:50 horas y en el mismo establecimiento, mientras los agentes de la URR realizaban una inspección en el interior del local, se produjo una tercera detención. En el transcurso de la identificación de un hombre de 50 años, este se negó reiteradamente a facilitar sus datos, generando una grave alteración del orden público. En el posterior registro se le intervino una navaja con una hoja de siete centímetros.

Las dos últimas detenciones tuvieron lugar sobre las 21:30 horas en un domicilio de la Avenida de Cantabria. Los hechos se produjeron tras una fuerte discusión entre una madre y su hijo, que derivó presuntamente en una agresión mutua. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. La Policía Local ha instruido las correspondientes diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición judicial.