Las goteras proliferan en las instalaciones deportivas y el Ayuntamiento evalúa "los daños causados por las lluvias"

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Burgos revisa todas las instalaciones municipales que posee para evaluar los daños que "hayan podido ocasionar las intensas lluvias de las últimas semanas", según asegura en un comunicado. La concejala del ramo, Carolina Álvarez, daba esta instrucción tras tener conocimiento de varias quejas de usuarios alertando de humedades y filtraciones en algunas pistas.

Tras las primeras visitas, se determinaba que el frontón de San Pedro y San Felices "es una de las instalaciones más afectadas por las intensas precipitaciones, ya que el agua filtrada impide el desarrollo de la práctica deportiva en estos momentos", indican desde el Ayuntamiento.

También se veían afectadas la pista de hockey del Complejo Deportivo del Plantío, el Polideportivo Esther San Miguel y las pistas de pádel del Complejo Deportivo de San Amaro, si bien en todos estos casos las incidencias son menores y no condicionan el desarrollo de la actividad.

Carolina Álvarez rogaba paciencia a los usuarios "ante la situación sobrevenida" e insistía en que se trata de una circunstancia excepcional derivada del episodio prolongado de intensas lluvias que afecta a toda España. Asimismo, se comprometía personalmente a visitar todas estas dotaciones y a devolver la normalidad a las mismas a la mayor brevedad posible.

Por otro lado, y al margen de este tipo de incidencias, la edil informaba del restablecimiento de las porterías del campo de fútbol del Silo, en el barrio de Capiscol, después de que éstas fueran vandalizadas.