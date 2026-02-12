Seis de cada diez contratos temporales duran menos de un mes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La temporalidad no ha abandonado el mercado laboral. Como buen ejemplo, el año 2025, en el que se suscribieron un total de 105.410 contratos laborales, de los que casi la mitad tenía una fecha de inicio y otra de fin. Durante el pasado ejercicio, los burgaleses firmaron 51.618 contratos temporales, una cifra que baja casi un 20% respecto al año anterior, pero donde se mantienen prácticamente inalterables las relaciones laborales más breves. A ellos hay que sumar los que se conocen como nuevos contratos temporales desde la reforma laboral, los fijos discontinuos que no bajan.

En un momento en el que la contratación indefinida parece asentarse desde el inicio de la relación laboral, el peso de los contratos que duran menos de un mes es mucho más alto. De esta manera, seis de cada diez contratos temporales que se firmaron el año pasado duraban menos de un mes. En total, 32.923. La cifra es prácticamente similar a la registrada el año anterior. En 2024 se firmaron 32.836 contratos que duraban entre una semana y un mes. Es un 0,3% más que los firmados el año pasado, es decir, que bajaron ligeramente. Pero el peso sobre el total de la contratación laboral fue más alto el ejercicio anterior. En 2024 era prácticamente la mitad de los firmados, mientras que en 2025 protagonizaron el 67% del total.

El más común de los contratos temporales es el de circunstancias de la producción. De él se suscribieron el año pasado un total de 49.832, un 2,3% más que en 2024. Entre todos ellos, el más habitual es el que dura menos de un mes. Se firmaron 23.882 el año pasado. Le sigue el que dura entre uno y tres meses con 12.697 rubricados el año pasado. Ya, a distancia, están los que se firman por una duración mínima de tres meses y máxima de seis. 3.715 eran de estas características. Más de seis meses fueron 538.

El siguiente tipo de contrato temporal más común es el vinculado a políticas activas de empleo, que suman más de un millar. Aquí, ocho duraron menos de siete días, 13 llegaron al mes, pero los más comunes son entre tres y seis meses, con 796 firmas.

Entre la gran variedad de contratación que aún se mantiene con la Reforma Laboral de 2022, se ha incorporado el contrato de formación en alternancia, del que se han suscrito 367, donde la mayoría dura entre seis y doce meses. Le sigue el contrato de deportista profesional con 182, de los que gran parte son a un año vista. Se unen también los contratos de personal doctor investigador, personal investigador en formación, que tienen los periodos más amplios, de entre 24 y 36 meses de duración.

Una de las tipologías de contratación que habían pasado sin pena ni gloria hasta la reforma laboral de hace cuatro años eran los denominados fijos discontinuos. Son aquellos contratos adscritos a una actividad estacional que compagina periodos de gran actividad con momentos de reducción de la carga laboral, y estos perfiles laborales se activan por un tiempo.

Los fijos discontinuos lideraron los primeros años de entrada en vigor de la nueva normativa laboral. La realidad es que, a día de hoy, Burgos registra más de 10.000 contratos de este tipo. En concreto, en el año 2025 se firmaron 10.165 relaciones laborales de carácter fijo pero con discontinuidad. Una cifra que se mantiene estable respecto al mismo periodo del año anterior. En 2024 se firmaron un total de 10.125; son 40 más que hace un año. La mayoría lo firman hombres y es un tipo de contrato muy concurrido en actividades marcadas por un alto nivel de estacionalidad, como es el sector de la agricultura o en servicios, el ámbito de la hostelería o la hospedería y gestión de viajes. En total, durante el año pasado se firmaron 105.410 contratos, de los que 35.107 fueron indefinidos, entre los que están más de 10.000 fijos discontinuos.