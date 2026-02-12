¿Qué sectores firman más contratos indefinidos que temporales? Te sorprenderás

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Por sectores, los que más contratan son los que tiran de la temporalidad y protagonizan la contratación. Mientras tanto, sectores vinculados a la estacionalidad firman más contratos indefinidos que temporales como forma de garantizar personal laboral que empieza a escasear.

Agricultura y construcción suscriben más relaciones laborales sin fecha de caducidad que los sectores industrial y de servicios. Así se desprende de las cifras de contratación registradas por el Servicio Público de Empleo SEPE durante el pasado año 2025. De esta manera, ocho de cada diez contratos de trabajo acordados en el campo son indefinidos. En cifras totales, el campo burgalés firmó 6.225 contratos, de los que 4.995 no tenían fecha de finalización. De ellos, 1.218 eran por circunstancias de la producción, dos por programas de políticas de empleo, 42 eran de sustitución, cinco de jubilación, dos de prácticas y 17 de otro tipo.

El otro sector donde el 77% del total de la contratación laboral es indefinida es en la construcción. Otra área económica marcada por la temporalidad en función de las obras en marcha que, ante la carestía de personal, prefiere amarrar relaciones laborales más seguras y largas. De esta manera, se han suscrito 2.853 contratos indefinidos de los 3.684 firmados en total durante el año pasado. Así, solo 646 fueron temporales por circunstancias de la producción, 43 por programas de políticas activas de empleo, uno financiado con fondos europeos, 78 fueron de sustitución, dos temporales con discapacidad, tres por jubilación parcial, 19 de prácticas, uno de formación en alternancia y 32 de otro tipo.

El sector que reina en la temporalidad es el industrial. Aquí se ajusta más el contrato por circunstancias de la producción, que fue el epígrafe de 17.933 relaciones laborales acordadas el año pasado. En total, se firmaron 25.105 contratos entre las empresas del sector. De ellos, el 15,7% fueron indefinidos, 3.957 en total. El otro sector donde el 65% de los contratos fue temporal es el de servicios. En total, se firmaron 67.380 contratos de trabajo, de los que 23.342, el 34,6%, fueron indefinidos. A ellos hay que sumar 30.035 por circunstancias de la producción. Es el sector que más tira de la línea de políticas activas de empleo con 1.044, financiados con fondos europeos, 112, o de obtención de prácticas profesionales con 280.