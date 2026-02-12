Empleados en Burgos del trabajo más mortal, en huelga: diferencias salariales de hasta 300 euros y un plus mínimo de peligrosidad

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla del sector BU-6 de conservación y mantenimiento de carreteras del Estado en la provincia de Burgos mantiene desde el pasado 9 de febrero una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y salariales. Los trabajadores, empleados por la empresa adjudicataria Sacyr Conservación, responsable, entre otros, de actuar en la A-62, denuncian notables diferencias retributivas con otros sectores de la misma provincia. "Cobramos hasta 300 euros menos al mes que los compañeros responsables del siguiente tramo de carretera por hacer el mismo trabajo", lamenta el representante sindical de CGT, José María Ciruelos, para criticar que el paro convocado "apenas puede notarse" por los elevados servicios mínimos fijados por la Administración.

El conflicto en cuestión surge tras el fracaso de la negociación para renovar el pacto de empresa, ya caducado. Según explica Ciruelos, el objetivo principal de las conversaciones era actualizar las condiciones y acercarlas a las de otros equipos que realizan las mismas tareas en áreas contiguas. Durante el proceso, los trabajadores plantearon alternativas para aplicar el incremento reclamado de manera progresiva, en varios años, con el fin de facilitar la adaptación económica de la empresa. Sin embargo, el representante de CGT asegura que la compañía "se ha cerrado en banda", pese a la intervención mediadora del SERLA de Castilla y León.

La huelga afecta directamente a unos 38 trabajadores del sector BU-6, que cubren la A-62, el corredor del Duero y la conexión entre Lerma y Quintana del Puente. En el conjunto del mantenimiento estatal en la provincia existen siete sectores, adjudicados a distintas empresas que "se reparten las concesiones periódicamente". Ese sistema, denuncian, genera "importantes desigualdades" entre plantillas que comparten riesgos y responsabilidades.

Los representantes sindicales -junto con Ciruelos comparecía el secretario de Organización de CGT de Burgos, Néstor Cerezo, y el delegado de USIC en el sector BU-01, Alfredo Sánchez- subrayan además la peligrosidad del trabajo. Recuerdan además que se trata del trabajo más mortal, un desempeño con altísima siniestralidad, con accidentes graves y mortales recientes en distintos puntos del país. "Trabajar ahí tiene un riesgo muy importante y gran exigencia", explica Sánchez, para destacar la disponibilidad permanente que exige la viabilidad invernal y la atención a incidencias durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. En ese contexto, consideran insuficiente el reconocimiento económico del riesgo y denuncian que "eso no se paga" con los cuatro euros al día en concepto de plus general. Muy lejos del 20% del salario base que establece el Estatuto de los Trabajadores para este complemento.

Lamentan además que, al carecer de convenio propio y depender del relativo a Construcción, hay funciones y puestos concretos que ni siquiera están contemplados.

La protesta iniciada busca también influir en la elaboración del próximo contrato estatal de conservación de carreteras para el sector afectado, que debería licitarse en los próximos meses. Los trabajadores reclaman reunirse con la Demarcación de Carreteras de Burgos, en representación del Ministerio de Transportes, para que los nuevos pliegos recojan condiciones laborales adecuadas, claras y homogéneas, que permitan negociar mejoras reales con la próxima adjudicataria. Según sus estimaciones, el nuevo contrato saldrá a concurso en mayo y debería entrar en vigor en diciembre de 2026.