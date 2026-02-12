Cuatro detenidos en Burgos por malos tratos en el ámbito familiar y falsedad documental

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron a cuatro personas -tres hombres y una mujer, todos de 46 años- como presuntos autores de tres delitos relacionados con malos tratos en el ámbito familiar y uno por falsedad documental, en el marco de varias actuaciones llevadas a cabo entre el 9 y el 11 de febrero.

La primera intervención tuvo lugar en la tarde del lunes, 9 de febrero, sobre las 17.15 horas, tras recibirse un aviso del Centro Coordinador de Emergencias 112 en el que se alertaba de que una mujer solicitaba auxilio desde un domicilio ubicado en la calle Jaén. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida (URR) y a Distritos.

Una vez en el domicilio, los agentes localizaron a un hombre y una mujer, ambos de 46 años, que, tras mantener una fuerte discusión, se habían agredido mutuamente. Tras la realización de las correspondientes pesquisas, los efectivos procedieron a la detención de ambos como presuntos autores de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar.

La segunda actuación en el ámbito de los malos tratos se produjo el martes, 10 de febrero, sobre las 13,30 horas, en un domicilio de la calle Condesa Mencía, en colaboración con agentes de la Policía Nacional. En esta ocasión, un hombre de 46 años fue detenido y trasladado a dependencias policiales para su posterior puesta a disposición judicial.

La intervención se inició tras el aviso de un testigo que aseguró haber escuchado pedir auxilio a dos mujeres que, presuntamente, habían sido agredidas por este hombre, expareja sentimental de una de ellas. Tras las investigaciones pertinentes, los agentes procedieron a su arresto, según informaron hoy fuentes municipales.

La cuarta y última detención tuvo lugar el miércoles, 11 de febrero, sobre las 22 horas, en el Paseo de los Cubos. Agentes de la Unidad de Respuesta Rápida observaron una infracción cometida por el conductor de un vehículo que circulaba por el entorno de la calle La Merced. Durante el proceso de identificación para tramitar la correspondiente sanción, los policías detectaron anomalías en el permiso de conducir presentado.

Las comprobaciones realizadas permitieron determinar que el documento correspondía a un familiar del conductor, quien no había realizado el preceptivo curso de reeducación vial. Por estos hechos, el hombre, también de 46 años, fue detenido como presunto autor de un delito de falsedad documental. Las diligencias instruidas fueron remitidas a la autoridad judicial competente.