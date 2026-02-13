Deportes clausura el Mariano Gaspar y dos frontones por daños en cubiertas tras el temporal

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El temporal de viento y lluvia sigue pasando factura a las instalaciones deportivas municipales de Burgos. El Ayuntamiento ha decidido clausurar el polideportivo Mariano Gaspar después de que el viento arrancara dos placas de la cubierta, obligando a una intervención de urgencia del Servicio de Bomberos.

Según explicó Manso, la inspección inicial reveló que la cubierta presenta daños en más puntos, por lo que se ha optado por cerrar la instalación "por seguridad" hasta completar una revisión integral. "No podemos arriesgarnos. Entra agua y podría salir volando alguna otra placa", señaló.

El Consistorio ha encargado una plataforma elevadora especial que permitirá acceder a la cubierta el próximo lunes. La previsión municipal es revisar los daños durante la semana y, si las condiciones lo permiten, reabrir el polideportivo a mediados o finales de la próxima semana. Las placas necesarias para la reposición están disponibles en almacenes municipales.

Otras instalaciones afectadas

El temporal también ha obligado a cerrar el frontón 2 del complejo de El Talamillo por una "entrada importante de agua", una medida adoptada igualmente por precaución mientras se revisa la cubierta.

En el caso del frontón de San Pedro y San Felices, clausurado el martes por humedades y goteras, se ha decidido su reapertura parcial, limitada a usuarios con reservas previas y sin acceso libre al público, dado que persiste la inestabilidad meteorológica.

Además, el polideportivo El Plantío —donde juega el Tizona Burgos— presenta problemas derivados, según apuntó Manso, de la acumulación de hojas en los canalones, lo que habría provocado taponamientos y filtraciones. Aunque la limpieza de los pesebrones está contratada, el acceso a la cubierta no ha sido posible debido al mal tiempo.

"El temporal nos está afectando en las calles y en las instalaciones deportivas, en todo en general; a ver si esto se va calmando un poquito y podemos actuar en todas las instalaciones", resumió el edil.