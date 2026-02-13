Herido un conductor al chocar con un camión en el polígono de Villalonquéjar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de Emergencias han tenido que intervenir este viernes en el polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos, a raíz de un accidente de tráfico que se ha saldado con un conductor herido.

El siniestro, según detallan desde el 112, se originó a raíz del choque lateral entre un turismo y un camión en la calle Valle de Mena, muy cerca del barrio de Villagonzalo-Arenas. Debido al impacto, el vehículo en el que viajaba el herido acabó colisionando contra un coche estacionado.

Recibido el aviso a las 10:23 horas, la sala de operaciones del 112 movilizaba de inmediato al Sacyl, que envió recursos sanitarios para atender al conductor herido, quien sufría un golpe en la cara. Asimismo, se informó de lo sucedido a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.