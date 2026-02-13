El mejor influencer ‘Gastro’ estudia en la UBU

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una fase de votación abierta al público le colocó entre los diez finalistas, junto a nombres ya consolidados en el panorama gastronómico como el chef José Andrés, el influencer Bosco Castro o el especialista en quesos Santiago Mohedano, y finalmente el jurado profesional de la sexta edición del Influencer Awards Spain ha elegido al alumno de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Burgos Álex Linares (@esencialexs) como Mejor influencer Gastro 2026.

El comité que otorga los premios está formado por expertos en comunicación y creación de contenido y, como explican desde la organización, “No se trata solo de quién come mejor o cocina con mayor destreza, sino de quién sabe transmitir su pasión por la gastronomía, conectar con la audiencia y aportar valor a través de recomendaciones, recetas, divulgación culinaria o experiencias gourmet”.

Su perfil en Instagram cuenta con cerca de 58.000 seguidores y un contenido divulgativo estrechamente ligado a lo que estudia a diario en clase. “Mucho de lo que hago sale directamente de lo que vivo en la Universidad de Burgos: las clases, los laboratorios, las prácticas, la parte científica que hay detrás de la gastronomía. Mi enfoque siempre ha sido combinar ciencia y cocina y contarlo de una forma cercana, dinámica y que enganche” explica. De hecho, él mismo tiene claro que el número de seguidores no es lo realmente relevante, sino lograr “influir a través de la voz, de las historias y de cómo explico lo que hay detrás de cada técnica o alimento”.

Su capacidad divulgativa y de comunicación le hace también plantearse la posibilidad de dedicar parte de su carrera a la docencia, ya que uno de los objetivos que persigue con sus vídeos es el de “tratar de traducir conceptos complejos en algo que cualquiera pueda entender y que además le despierte curiosidad”. Estudiando actualmente el segundo curso del Grado en Ciencias Gastronómicas en la UBU, reconoce además que para él “es muy especial poder vincular este reconocimiento con la universidad, porque gran parte de mi crecimiento y de mi contenido nace precisamente aquí”.

Fundados en 2020, los premios Influencer Awards Spain son un certamen de carácter anual, cuya finalidad es poner en valor al conjunto de profesionales que trabajan como creadores de contenido en las diferentes áreas de la industria a nivel nacional.