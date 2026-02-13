Temiño exige al PP que deje de culpar a la lluvia del deterioro de las instalaciones deportivas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Josué Temiño, exige al PP que deje de "echar la culpa a la lluvia" para justificar el deterioro de las instalaciones deportivas de la ciudad. El socialista asegura que, lejos del "tren de borrascas" al que la responsable de Deportes, Carolina Álvarez, achaca el mal estado de varios recintos de la ciudad, "el problema real es la falta de mantenimiento y de inversión" durante los últimos dos años y medio de mandato de Cristina Ayala.

El edil del PSOE rechazó así el argumento reiterado esta semana por distintos integrantes del equipo de Gobierno y aportó datos de precipitaciones para rebatirlo, pues, según indicó, en enero y febrero del año pasado se registraron 126 litros por metro cuadrado, frente a los 111 acumulados hasta la fecha este año. "Ha llovido menos", concluyó, para insistir en que la situación actual no puede atribuirse a episodios meteorológicos excepcionales.

Temiño recordó que durante el anterior mandato se acometieron actuaciones como la reparación de cubiertas en varias instalaciones y la renovación del vaso de la piscina del Plantío, con una inversión de dos millones de euros.

Además, el portavoz socialista cuestionaba especialmente las explicaciones ofrecidas por la edil sobre los arreglos previstos en el polideportivo El Plantío. Según recordó, la responsable municipal afirmó que el proyecto para reparar la cubierta no figura en el presupuesto de 2026, pero que se incluirá en una futura modificación presupuestaria (que en todo caso el PP deberá negociar y pactar con alguno de los partidos de la oposición) para ejecutarlo en verano y así no interferir en la actividad deportiva. El portavoz socialista considera este planteamiento "irreal" y acusa a Álvarez de faltar a la verdad.

Y es que Temiño precisó que el proyecto ya redactado no se limita a la cubierta, sino que se trata de una actuación integral que requiere entre ocho y doce meses de obra, con un coste aproximado de 1,8 millones de euros. A su juicio, resulta imposible licitar y ejecutar una intervención de esa magnitud durante el verano, incluso aunque la modificación presupuestaria se aprobara en mayo, un escenario más que optimista. "Las fechas no dan", lamentaba.

El concejal también cuestionó por qué el proyecto no se incluyó directamente en el presupuesto municipal a punto de entrar en vigor, pues ya estaba sobre la mesa en agosto de 2025.