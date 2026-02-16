La Feria de Stock regresa al Fórum con treinta establecimientos y descuentos de hasta el 70%

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La ya tradicional Feria de Stock del comercio burgalés regresará a finales de febrero con el objetivo de impulsar las ventas en la recta final de la campaña de invierno y dar salida al excedente de temporada de los pequeños comercios de proximidad de la ciudad.

La cita, organizada conjuntamente por las asociaciones Centro Burgos y Zona G, se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en la tercera planta del Fórum Evolución. La entrada tendrá un coste de dos euros y permitirá acceder durante toda la jornada al recinto.

El evento, fruto de la unión de las iniciativas antaño denominadas Burgostock y Gangamanía, impulsadas en solitario por cada una de las agrupaciones zonales del sector, reunirá en esta edición a cerca de 30 establecimientos que ofrecerán en sus puestos descuentos de hasta el 70%.

Tanto Patricia Gil, de Centro Burgos, como Vanesa Cuesta, de Zona G, destacaron en la presentación de la iniciativa que los productos a disposición de los clientes durante la feria forman parte del «stock que tenemos en tienda», sin compras externas para la ocasión ni restos de temporadas anteriores, lo que, a juicio de Gil, convierte este evento más que consolidado en una «gran oportunidad para encontrar artículos a precios muy reducidos» antes de la campaña de primavera y, de paso, «facilitar la rotación» de producto en los establecimientos.

La feria reunirá una amplia variedad de tipos de negocios, desde moda de hombre, mujer y niño hasta complementos, óptica, deporte, hogar, manualidades, mercería, lencería o peletería.

Por su parte, el concejal de Comercio, César Barriada, destacó en su intervención que la ubicación de la cita en el Fórum Evolución facilita contar con probadores, «lo que sin duda facilitará las compras», así como la realización en paralelo de talleres de temática medioambiental organizados en colaboración con el Ayuntamiento y actividades dirigidas al público infantil.

Las asociaciones destacan que, además de liquidar género sobrante de la campaña invernal, la propuesta también busca dar visibilidad al comercio local y atraer a las tiendas participantes nuevos clientes de distintos barrios o incluso municipios cercanos.