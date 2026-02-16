El PSOE cifra en 9 millones la capacidad real de inversión del Ayuntamiento, "lejos de los anuncios del PP"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal socialista Julio César Arnaiz cuestionaba la capacidad real de inversión del Ayuntamiento de Burgos y advertía de una fuerte brecha entre "los anuncios de grandes proyectos y los recursos disponibles". Según explicó, la suma de inversiones publicitadas en los últimos meses en distintas comparecencias, tanto por parte de la alcaldesa, Cristina Ayala, como por los distintos ediles del PP, ronda los 115 millones de euros, mientras que el presupuesto a punto de entrar en vigor refleja que la capacidad real para financiar las actuaciones previstas se limita a "9 millones".

"Ni 100, ni 50, ni 35: 9 millones", insistía, contundente, para criticar que el equipo de Gobierno apueste por 'vender' grandes proyectos mientras persisten "problemas básicos de mantenimiento urbano", en referencia al estado de las carreteras y aceras, así como los desperfectos acumulados en instalaciones deportivas. Al hilo, Arnaiz llamó a reflexionar sobre las prioridades municipales y sintetizó su planteamiento con una singular metáfora, al considerar que "cuando en casa no hay ni huevos ni pan ni legumbre, comprar percebes es anómalo".

El representante del PSOE insistió en que el presupuesto contempla 34 millones de gasto inversor, pero subrayó que 25 millones proceden de un préstamo bancario, lo que reduce el margen neto. En este sentido, advirtió de que ejecutar los proyectos anunciados exigiría hasta seis mandatos centrados exclusivamente en esas actuaciones concretas. "¿Es mejor el político que promete inversiones o el que mantiene el día a día de las calles, carreteras e instalaciones? Recuerdo que en pleno siglo XXI hay calles sin asfaltar en la ciudad", añadía.

Por otra parte, Arnaiz reclamó además acuerdos entre las principales fuerzas políticas con mayor representación (PP y PSOE en el caso del Ayuntamiento de Burgos) para planificar la ciudad a largo plazo, con especial atención a Urbanismo y Personal, ámbitos municipales que consideraba "claves" para mejorar la gestión en términos generales.

En materia de Urbanismo, el edil afirmó que el modelo de crecimiento de la ciudad "no es sostenible", pues genera barrios con baja densidad y escaso tejido comercial en planta baja, lo que incrementa los costes de los servicios públicos. En cuanto a Personal, advirtió de problemas organizativos y de funcionamiento interno en el Ayuntamiento, con la existencia de servicios muy tensionados, falta de coordinación entre áreas, bajas y puestos sin cubrir.