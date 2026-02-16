La UBU refuerza su compromiso con la promoción de la salud en una experiencia internacional en Austria

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de Burgos han participado en la Winterschool internacional “Ownership of Health”, celebrada del 2 al 6 de febrero de 2026 en la Fachhochschule Vorarlberg (FHV) (Austria), en el marco de la alianza europea RUN-EU.

El curso, centrado en el concepto de “propiedad” o responsabilidad sobre la propia salud, abordó cuestiones como la alfabetización en salud, la toma de decisiones informadas, la prevención y el papel de las políticas públicas. A través de metodologías activas como el design thinking, el análisis de casos reales y dinámicas participativas, el estudiantado trabajó en equipos internacionales para diseñar propuestas orientadas a mejorar la comprensión y el ejercicio responsable de la salud en distintos contextos sociales.

La experiencia se desarrolló en un entorno de excelente organización académica y logística, favoreciendo un clima de trabajo colaborativo e interdisciplinar. Los resultados finales, presentados ante un panel de expertos, destacaron por la calidad de los análisis realizados y la creatividad de las soluciones planteadas por los distintos grupos.

La participación de las estudiantes de la Universidad de Burgos refuerza el compromiso institucional con la internacionalización, la formación práctica y el desarrollo de competencias clave vinculadas a la promoción de la salud y la responsabilidad social.