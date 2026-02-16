La UBU refuerza su compromiso con la promoción de la salud en una experiencia internacional en Austria
Estudiantes de Enfermería analizan la responsabilidad sobre la propia salud en un encuentro de la Alianza RUN-EU
Tres estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de Burgos han participado en la Winterschool internacional “Ownership of Health”, celebrada del 2 al 6 de febrero de 2026 en la Fachhochschule Vorarlberg (FHV) (Austria), en el marco de la alianza europea RUN-EU.
El curso, centrado en el concepto de “propiedad” o responsabilidad sobre la propia salud, abordó cuestiones como la alfabetización en salud, la toma de decisiones informadas, la prevención y el papel de las políticas públicas. A través de metodologías activas como el design thinking, el análisis de casos reales y dinámicas participativas, el estudiantado trabajó en equipos internacionales para diseñar propuestas orientadas a mejorar la comprensión y el ejercicio responsable de la salud en distintos contextos sociales.
La experiencia se desarrolló en un entorno de excelente organización académica y logística, favoreciendo un clima de trabajo colaborativo e interdisciplinar. Los resultados finales, presentados ante un panel de expertos, destacaron por la calidad de los análisis realizados y la creatividad de las soluciones planteadas por los distintos grupos.
La participación de las estudiantes de la Universidad de Burgos refuerza el compromiso institucional con la internacionalización, la formación práctica y el desarrollo de competencias clave vinculadas a la promoción de la salud y la responsabilidad social.