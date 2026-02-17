Los oftalmólogos alertan del auge de la miopía infantil y llaman a frenarlo: "Menos pantallas y más aire libre"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acoge los días 19 y 20 de febrero las XIII Jornadas Nacionales de Oftalmología Pediátrica, un encuentro que reunirá a cerca de 150 especialistas de toda España con el propósito común de actualizar conocimientos y compartir avances para mejorar la atención a la infancia. Bajo el lema 'De la patología frecuente a las enfermedades raras, cómo ofrecer la mejor atención en Oftalmopediatría', la cita abordará desde los problemas más comunes hasta los retos más complejos de esta disciplina en particular, "de gran relevancia" por las características de los pacientes que atiende. "Los problemas visuales en la infancia pueden marcar toda la vida y lo que hagamos en esos primeros años, las decisiones médicas que tomemos, tendrán impacto durante décadas", destaca el jefe de Oftalmología del Hospital Universitario de Burgos e integrante del comité local organizador de las jornadas, Javier Jiménez. De ahí, añade, la "crucial" importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la atención especializada desde los primeros años de vida.

Con tamaña responsabilidad presente, uno de los mensajes más contundentes que los expertos quieren trasladar a la sociedad gira en torno al preocupante aumento de la miopía infantil. Los expertos advierten de que están observando una tendencia ascendente en las consultas y, si bien aún no llega a la situación de epidemia que ya viven algunos países asiáticos, los oftalmólogos subrayan que la respuesta pasa, principalmente, por cambiar hábitos de vida. "El exceso de horas mirando pantallas no es natural para el ojo y lo mejor que podemos recomendar es actividad al aire libre", explica Jiménez, que cifra en "al menos dos horas diarias" la cantidad de actividad exterior aconsejada para ayudar a disminuir la incidencia y progresión de esta afección de la visión en los más pequeños.

El especialista insiste en que anticiparse y proteger a los menores en este sentido es la herramienta más eficaz frente a un problema en auge. Aunque reconoce que "hay gafas especiales, gotas o lentillas, para tratar de contener su avance cuando la miopía aparece, lo mejor para evitarla es minimizar el uso de dispositivos electrónicos y fomentar la actividad al aire libre desde edades tempranas", concluye.

Dada la inquietud entre los profesionales, la miopía protagonizará una conferencia magistral específica dentro del programa científico. Junto a esta cuestión, las jornadas nacionales incluyen además una mesa redonda dedicada a la refracción en Oftalmopediatría, en la que se abordarán aspectos como las indicaciones generales de gafas en niños, las particularidades de este proceso en miopes, hipermétropes o pacientes con problemas neurológicos, así como la atención a menores con catarata congénita.

Las jornadas dedicarán un espacio destacado a las enfermedades raras y la genética ocular, un ámbito que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Entre los temas previstos figuran el impacto psicológico de estas patologías, la aplicación clínica del estudio del ADN en distrofias hereditarias de retina o la ética de las pruebas genéticas, dado que "el desarrollo de esta vertiente se acompaña de nuevos dilemas", destaca Jiménez, que será precisamente el encargado de analizarlos.

Según destaca el facultativo, este bloque en concreto del programa aspira a poner de relieve la creciente importancia del diagnóstico precoz y del enfoque multidisciplinar en patologías que, en muchos casos, afectan no solo a la visión, sino también a otros órganos y al entorno familiar del paciente.

La cita médica abordará también otras patologías complejas y de gran impacto en la infancia. Entre ellas destaca una conferencia magistral sobre el manejo clínico y quirúrgico del glaucoma infantil.

Además, se analizará el rendimiento de la exploración oftalmológica funcional en el cribado de trastornos cognitivo-visuales en niños prematuros y la retina copará otro de los grandes bloques del encuentro, con ponencias sobre retinopatía del prematuro, enfermedad de Coats, retinoblastoma o degeneraciones retinianas periféricas en la infancia. La innovación tecnológica tendrá su espacio con una conferencia dedicada al papel de la inteligencia artificial en esta subespecialidad. También se revisarán patologías orbitarias y malformaciones congénitas de párpados y órbita.

En el ámbito quirúrgico, el encuentro (que convertirá a Burgos en punto de referencia nacional para la actualización científica en Oftalmología Pediátrica) revisará los avances en el necesario abordaje precoz del estrabismo, entre los que figuran el uso de toxina botulínica, "uno de los avances más importantes de los últimos 25 años en este campo", precisa Jiménez, y nuevas técnicas en parálisis oculomotoras infantiles, así como problemas asociados al abuso de pantallas, como la endotropia de novo.