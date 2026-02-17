Récord histórico en los autobuses urbanos de Burgos con más de 16 millones de viajeros

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Con los datos en la mano, salta a la vista que «el transporte público ha dejado de ser una alternativa residual para convertirse en la primera opción de movilidad en la ciudad». Sobre todo en 2025, cuando la flota de autobuses urbanos de Burgos registró un récord histórico de viajeros: 16,1 millones que superan con creces los 13 millones -cifra tope por aquel entonces- contabilizados en 2019.

La «tendencia alcista» es palpable, tal y como se constata en la memoria anual del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT), de un año para otro. Y es que la diferencia en relación a 2024 se traduce en un aumento del 8,6%. En base a ello, se puede apreciar una «transformación estructural del comportamiento de los ciudadanos» a la hora de desplazarse.

«Burgos ha roto su techo histórico de demanda», afirmó este martes el presidente del SMyT, César Barriada, mientras precisaba que con «notable satisfacción» tras comprobar que el transporte público se consolida como «instrumento real y efectivo de equidad social». En este sentido, no dudó en defender las políticas de bonificación y gratuidad del servicio. Entre otras cosas, porque el 40% de los usuarios se beneficiaron de este tipo de fórmulas durante el pasado ejercicio.

Con una media de 44.242 viajeros diarios -unos 48.000 de lunes a viernes-, octubre fue el mes con mayor volumen de pasajeros. Además, hubo dos fechas muy concretas (28 de noviembre y 19 de diciembre) en los que se sobrepasó los 63.000 usuarios. Sea como fuere, el bonobús gratuito para mayores de 65 años ha ganado cada vez más presencia hasta el punto de rondar los 3 millones de desplazamientos.

Similar tendencia la del bono joven, con tarifa reducida para jóvenes de entre 13 y 30 años. Dentro de este apartado, la memoria del SMyT recoge 2,3 millones de usuarios, un 7,8% más respecto al año anterior. Del mismo modo, los menores de 13 que viajan gratis se movieron en bus en 886.853 ocasiones, lo que se traduce en un incremento interanual del 5,5%. A ellos se suman, además, otros colectivos bonificados como las familias numerosas (361.881 desplazamientos), familiares de empleados del servicio (83.880) y personal municipal (1.470).

La recaudación a lo largo de 2025, según detalló Barriada, superó los 3 millones de euros y el ingreso medio por viajero se situó en 18 céntimos. Otro dato a tener en cuenta es que más de la mitad de los usuarios usaron el bonobús recargable, que generó el 64% de los ingresos totales (1,8 millones).

De cara al futuro, la prioridad del SMyT a corto plazo es «modernizar la flota». Aun así, el Ayuntamiento descarta subir las tarifas al tratarse de un servicio público en el que a mayor número de usuarios, menores costes. Por otro lado, Barriada confía en que «más pronto que tarde» se pueda implementar el pago con teléfonos móviles. Sin fecha en el horizonte, eso sí, porque apostar por esta tecnología es sinónimo de «importes elevados».