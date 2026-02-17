Burgos activará medidas preventivas este miércoles ante el aviso amarillo por fuertes rachas de viento

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos pondrá en marcha este miércoles 18 de febrero un dispositivo especial con motivo del aviso amarillo por fuertes rachas de viento decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora en la capital burgalesa entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Como medida preventiva, el cementerio municipal de San José permanecerá cerrado durante el periodo del aviso, de 12:00 a 21:00 horas, excepto para la celebración de los sepelios que ya estén programados. Asimismo, se procederá al cierre de los parques de La Isla y El Parral mientras se mantenga activa la alerta.

Entre las actuaciones previstas se incluyen el cierre del cementerio municipal, salvo para los servicios funerarios previstos, y extremar la precaución en zonas verdes y parques infantiles, recomendando a la ciudadanía evitar paseos y estancias prolongadas en áreas arboladas ante el riesgo de caída de ramas u otros elementos.

Además, el Ayuntamiento podría acordonar de manera preventiva las bajadas a los márgenes de los ríos y restringir el acceso a determinados parques. En concreto, se cerrarán los parques de La Isla y El Parral durante el periodo de aviso.

Aunque el entorno de El Parral se encuentra saneado, desde el área de Medio Ambiente se considera adecuado mantener el cierre en jornadas de viento intenso como medida de seguridad adicional.

Las zonas afectadas ya han sido distribuidas entre efectivos de la Policía Local y del Servicio de Bomberos, que coordinarán el operativo especial. Esta misma tarde comenzará la colocación de cartelería informativa en los accesos a las áreas afectadas y mañana por la mañana se realizará un repaso para garantizar que todas las medidas estén correctamente implementadas.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana, recomendando asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar transitar por zonas arboladas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios municipales mientras permanezca activo el aviso amarillo.