El Cenieh participa en un estudio internacional que revela la diversificación tecnológica en Europa hace 400.000 años

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) participa en un estudio que se acaba de publicar en la revista ‘Quaternary Science Advances’ en el que se analiza cómo evolucionaron las tradiciones tecnológicas en Europa hace unos 400.000 años. Los resultados muestran que algunas innovaciones clave del Paleolítico medio, como el método Levallois, no surgieron de forma repentina, sino que tienen raíces anteriores y se desarrollaron de manera gradual en un contexto de cambios climáticos favorables.

Este estudio, fruto de una importante colaboración internacional, desarrollado en el marco del proyecto Neandroots, financiado por la Agence Nationale de la recherche (ANR), explora las innovaciones tecnológicas y la diversidad cultural en Europa occidental en torno al inicio del estadio isotópico 11 (MIS 11, ca. 424–374 ka), un periodo clave en la transición del Paleolítico inferior al medio y en la aparición de rasgos neandertales. Tras el duro episodio glaciar del MIS 12, el largo interglacial del MIS 11 habría favorecido la expansión humana, una ocupación más intensa del territorio y la difusión de nuevas formas de hacer y vivir.

En conjunto, el estudio propone que las innovaciones tecnológicas de este momento reflejan una evolución cultural gradual, basada en la herencia y diversificación de tradiciones previas, más que en rupturas bruscas o reemplazos poblacionales. En un escenario climático más templado y estable, las poblaciones humanas del Pleistoceno medio habrían ampliado sus territorios, reforzado sus redes de contacto y desarrollado formas cada vez más complejas de producción y organización técnica.

42 yacimientos europeos

Los autores analizaron 47 niveles arqueológicos de 42 yacimientos europeos, desde Francia e Italia hasta la península ibérica y Gran Bretaña, incluyendo algunos casos de Europa central y oriental. El foco del estudio está en la tecnología lítica: la talla de núcleos- incluido el desarrollo del método Levallois-, los grandes útiles de corte como bifaces y hendedores, y las herramientas pequeñas retocadas.

Para comparar todos estos conjuntos, el equipo ha aplicado un enfoque cladístico (three-item analysis, 3IA). “El término ‘cladístico, habitual en biología evolutiva, se refiere a un método que permite reconstruir relaciones históricas a partir de innovaciones compartidas. En este caso, cada conjunto lítico se ha tratado como una unidad cultural, analizando qué características tecnológicas comparte con otros y cómo se organizan jerárquicamente. Así, es posible evaluar qué innovaciones aparecen, cómo se combinan y cómo evolucionan a lo largo del tiempo”, explica la investigadora del Cenieh, Paula García Medrano.

Ejemplos de núcleos de yacimientos del MIS11 europeoECB

Los resultados revelan una estructura jerárquica entre los yacimientos europeos, con una división clara entre conjuntos mayoritariamente británicos y continentales. Sin embargo, dentro de Europa occidental no se observan fuertes endemismos culturales regionales. Es decir, no existían tradiciones tecnológicas completamente aisladas en áreas concretas, sino que se detectan conexiones entre yacimientos del norte y del sur de Europa. Esto sugiere contactos frecuentes y mezcla entre poblaciones, favorecidos por la expansión de territorios habitables durante el MIS 11.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la tecnología Levallois probablemente ya existía antes del MIS 12, sobrevivió al episodio glaciar y se diversificó durante el MIS 11, en lugar de ser una invención completamente nueva de este periodo. Asimismo, se observa una intensificación de métodos complejos de talla, como los sistemas centrípetos y discoides jerarquizados, que coexistieron con tradiciones achelenses como la producción de bifaces.

La participación del Cenieh en este trabajo refuerza su papel en el análisis de los procesos tecnológicos y culturales del Pleistoceno medio europeo y en la aplicación de metodologías innovadoras para comprender la evolución humana.