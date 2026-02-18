Dos detenidos en Burgos por el robo de un vehículo en un concesionario de Logroño

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron a una pareja como presuntos autores del robo de un vehículo de alquiler en un concesionario de Logroño y por tener en vigor una orden de detención, según informaron hoy fuentes del Ayuntamiento de la capital burgalesa.

Los hechos tuvieron lugar pasado jueves 12 de febrero cuando se recibió un aviso de la Guardia Civil en el que se solicitaba colaboración de la Policía Local, por la sustracción de un vehículo ocurrido el mes pasado, en un concesionario de la ciudad de Logroño. Según la información recibida por el operador de sala 092, el vehículo estaba geo-localizado en un estacionamiento de la calle Farmacéutico Obdulio Fernández.

De inmediato, agentes de la Unidad de Respuesta Rápida se personaron en el lugar localizando a este vehículo estacionado, pero no así a sus ocupantes, por lo que se procedió a realizar un operativo de espera con agentes de paisano que finalmente, sobre las 16 horas, dio sus frutos pudiendo sorprender a dos personas, un hombre de 37 y una mujer de 47 años, accediendo al mismo.

En el proceso de identificación de ambos, se pudo verificar que el vehículo estaba denunciado por sustracción el 16 de enero y al conductor le consta una orden vigente de detención dictada por un Juzgado de lo Penal de Madrid. Ambos fueron detenidos, trasladados a calabozos y puestos a disposición judicial por la presunta comisión de un robo de vehículo.