Carmen Martínez Alonso, egresada de la UBU, Premio al Joven Talento científico Femenino

La graduada en Química por la Universidad de Burgos y actual Project Manager en H2CYL, Carmen Martínez Alonso, ha recibido uno de los Premios al Joven Talento Científico Femenino, en la categoría menores de 30 años, otorgados ayer en su sexta edición por la Fundación Real Academia de Ciencias de España (FRACE) y Mastercard entre 346 candidatas.

Desde 2019, estos galardones apoyan el talento femenino en las disciplinas científicas tecnológicas STEM y se otorgan en cuatro categorías -Matemáticas, Física y Química, Biología y Ciencia aplicada a la tecnología- a mujeres de hasta 45 años para dar visibilidad a su trabajo y poner en valor su compromiso con la ciencia y la transformación de la sociedad. En esta edición, y como novedad, se han incluido además dos accésits para las investigadoras más jóvenes, de menos de 30 años, que destaquen por sus logros, y uno de ellos ha recaído en la exalumna de la UBU, que reconoce que fue precisamente en su etapa universitaria donde realmente descubrió su vocación.

“A pesar de no tener clara mi vocación, salí de la UBU amando mi carrera”, asegura, y explica también que “La UBU sembró en mí la semillita de internacionalización, que caracteriza mi recorrido”. La burgalesa cursó su tercer año del Grado en Química en la Millersville University of Pennsylvania (EE.UU.) con una beca UBU Talent, el cuarto curso en la University College Dublin (Irlanda) con una beca Erasmus y el doctorado sobre el diseño de nuevos catalizadores para la economía del hidrógeno y la generación de energía verde a través de herramientas de simulación e inteligencia artificial en la Universidad de Stanford, California, donde, afirma, “seguía aplicando los métodos y conocimientos aprendidos en la Universidad de Burgos”.

Y es que tiene claro que el tamaño de la Universidad de Burgos, que muchas personas pueden ver como un inconveniente, para ella fue una gran ventaja. “La gente tiende a pensar que cuanto más grande sea una universidad más prestigio le va a dar a tu perfil. Sin embargo, en una universidad más reducida como la UBU te conocen con nombres y apellidos y se pueden permitir el lujo de dedicarte el tiempo y el esfuerzo personalizados para impulsar tu carrera” señala. De hecho, no duda en recomendar vivir en la que considera “la mejor ciudad del mundo” y presumir de su calidad de vida. “Teniendo la oportunidad de volver a casa para comer en un plato y no en un tupper, se investiga mejor” dice sonriendo.

Alaba orgullosa el talento investigador de su universidad, en la que “no tenemos nada que envidiar” con respecto a otros centros, pero apunta también la falta de recursos que percibió en comparación con Estados Unidos. “En Stanford básicamente nos recibían con ordenadores de Apple y nos daban presupuestos altísimos para comprar material de laboratorio. En el caso de la Universidad de Burgos los fondos son más exiguos”, y por ello Martínez alerta que “no se puede competir contra las grandes sin presupuesto”, pese a que “lo que no falta en la UBU es talento”.

Carmen Martínez sacó gran beneficio a todas las oportunidades que le brindó su etapa universitaria, incluso se animó a estudiar Filología Hispánica en la UNED, y es consciente de que la UBU “cuenta con un montón de actividades transversales para sus alumnos, los cuales muchas veces desconocen”, por lo que no duda en recomendar a quienes hoy llenas sus aulas “que no se conformen con aprobar los exámenes y pasar de curso”, que aprovechen las actividades extracurriculares, idiomas, deportes, y sin duda, que no dejen escapar el trato cercano de sus docentes. “Que se planten en sus despachos para pedir ayuda”, aconseja, y admite que la que fue su universidad sigue siéndolo en la actualidad. “Sigue apoyándome a día de hoy en todos mis logros y, sin duda, me gustaría poder seguir ligada a ella en el futuro e impartir docencia en la misma. Siempre he creído en volver, para enseñar todo lo que he aprendido a mi tierra”.