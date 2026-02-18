Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, ha puesto en marcha una campaña integral de promoción digital con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la ciudad como entorno industrial competitivo y atractivo para la inversión.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo mes de noviembre bajo el lema 'Burgos, corazón industrial', busca proyectar una imagen actualizada del tejido productivo local y reforzar su visibilidad tanto en el ámbito local como nacional.

La estrategia pone el foco en la fortaleza del ecosistema industrial burgalés, su capacidad tecnológica, la consolidación de su red de proveedores y su presencia en mercados internacionales. Despliegue progresivo y estrategia digital

El plan de actuación se articula en torno a dos fases. La primera, actualmente activa, se dirige al ámbito local y tiene como objetivo acercar la actividad industrial a la ciudadanía y dar a conocer las oportunidades profesionales existentes, con especial atención al público joven.

La segunda fase ampliará el ámbito de intervención al conjunto del territorio nacional y estará orientada a incrementar la visibilidad de Burgos como destino empresarial, favorecer la llegada de proyectos industriales y establecer contactos con potenciales inversores.

La acción se pone en marcha a través de una estrategia multicanal que contempla la utilización de plataformas como Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y Spotify, combinando acciones de posicionamiento, visibilidad y generación de oportunidades de negocio.

Entre las actuaciones previstas se incluye la promoción del suelo industrial disponible en la ciudad, así como una acción específica centrada en el Parque Tecnológico de Burgos, con información sobre su ubicación, parcelas disponibles y posibilidades de implantación empresarial.

Asimismo, otra de las líneas de la actuación es la implicación de doce responsables empresariales del ámbito industrial, que participarán como prescriptores mediante contenidos audiovisuales en los que expondrán la experiencia de sus compañías y su implantación en Burgos.

Las grabaciones, que se están realizando en el espacio Burgos Industria, permitirán difundir distintos casos empresariales vinculados a la actividad industrial. Los materiales se integrarán en la estrategia digital y se distribuirán de forma progresiva a través de los canales previstos.