Vox culpa al Gobierno de una mayor inseguridad en Burgos

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, ha elegido el barrio de Gamonal para denunciar lo que califica como una "ruptura total" entre la izquierda y la clase trabajadora, provocada por la inseguridad creciente en las calles.

Así, Vázquez ha presentado datos que evidencian un "deterioro drástico de la seguridad" en la provincia de Burgos desde 2017, ya que, según ha explicado, se ha registrado un "aumento de la violencia" desde el año previo a la llegada del actual Gobierno del PSOE.

Según las cifras que ha ofrecido Samuel Vázquez, los homicidios en Burgos han aumentado un 1.000 por ciento, al pasar de "un caso aislado al año a once casos" en el último ejercicio (seis en grado de tentativa y cinco consumados), mientras que, las agresiones sexuales han registrado un incremento del 600 por ciento.

El portavoz de Inmigración y Seguridad de Vox ha vinculado esta tendencia a las políticas de "puertas abiertas" y ha calificado la regularización masiva de inmigrantes como "un coladero donde se ignora la reincidencia delictiva de quienes entran".

"Pasar de un homicidio a once no es una estadística, es una alerta roja. Es hora de anteponer la seguridad de las familias a la ideología", ha declarado.

Desde Gamonal, Samuel Vázquez ha apelado al votante tradicional de izquierdas: "El binomio izquierda-barrio obrero es cosa del pasado. Los vecinos saben que les han engañado y que sus barrios se han convertido en focos de inseguridad por culpa de estas políticas".