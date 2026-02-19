El PP de Burgos aspira a garantizar el quinto procurador y no descarta lograr el sexto

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El PP de Burgos quiere garantizar el quinto procurador en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo y "si es posible" que sea el sexto. Ese fue el objetivo que se marcó la cabeza de lista del PP por Burgos, Marta Arroyo, durante la presentación del programa electoral de los 'populares'.

"Nosotros salimos con esas intenciones de ganar, ahora no valoramos ningún otro escenario, nada más que salir a por todas, a hacer el mejor trabajo posible ahora en campaña y que los burgaleses se confíen en nosotros para llegar hasta ahí", explicó.

Para lograr ese objetivo, la presencia en Burgos de líderes nacionales puede ser clave, como la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Una presencia que, a día de hoy, no está agendada, según indicó Arroyo.

La candidata del PP de Burgos a las autonómicas destacó que es un programa electoral que plantea "más empleo, mejores servicios públicos y más futuro para nuestros jóvenes y esta es la propuesta que vamos a presentar a los burgaleses y con la que esperamos obtener su confianza en el próximo 15 de marzo".

Un programa que pivota sobre nueve ejes, empleo y economía, vivienda, educación, sanidad, mayores, movilidad, campo y medio rural. Medidas que, según Arroyo, también beneficiarán a los burgaleses de manera directa, como la variante de Aranda con "un nuevo vial de una de las carreteras comarcal BU-925 con la nacional 122", así como la mejora integral de la carretera comarcal CL-629 entre el Crucero y el Berrón "para lo que finalizarán las obras del primer tramo en la carretera", y seguir avanzado en los dos siguientes.

En Miranda de Ebro recordó que el programa del PP contempla la construcción de un centro de educación especial para toda la comarca y "se reformará el centro en formación profesional Río Ebro".

Arroyo destacó que el programa recoge la construcción nuevos centros de salud en Roa de Duero, Villadiego, Melgar, Espinosa de los Monteros y en el Valle de Mena", así como la ampliación del centro de salud de las Huelgas aquí en la capital y el fin de obra del nuevo hospital de Aranda. No obstante, la candidata del PP no pudo precisar plazos concretos sobre estos proyectos.

En materia de vivienda, la candidata 'popular' destacó que el programa contempla la construcción de más de 300 viviendas en alquiler o en renta bonificada en Burgos, Aranda, Miranda, Villarcayo, Belorado, Roa, Peñaranda de Duero y Canicosa de la Sierra.