La nueva Comisión Ejecutiva del CEUBU busca lograr mayor movilización estudiantil

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras las elecciones celebradas ayer, la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Burgos (CEUBU) se ha presentado hoy a la comunidad universitaria. Marco Yangüela Azofra, estudiante del Doble Grado en Derecho y en Ciencia Política y Gestión Pública, continúa como presidente; Andrea Lajo Mongil, estudiante del Grado en Comunicación Audiovisual, pasa a ocupar la vicepresidencia; y Leyre Busto Ordóñez, que está cursando el Máster de Acceso a la Abogacía y Procura, entra en la Comisión en el puesto de secretaría.

En el acto de presentación ante la comunidad universitaria celebrado hoy, junto al rector y al secretario general de la UBU, el presidente del CEUBU ha destacado que el principal reto que el Consejo debe “afrontar con urgencia” es el de lograr “la movilización e implicación del estudiantado”, para lo que ha recordado a sus compañeros estudiantes que “os necesitamos, necesitamos vuestras ideas, vuestro entusiasmo, vuestra capacidad crítica y vuestras ganas de mejorar las cosas”, ya que “la representación estudiantil ni puede ni debe ser cosa de unos pocos”, sino que requiere “compromiso, participar, acudir, implicarse, opinar”. Yangüela ha apuntado también otros objetivos para esta nueva etapa, como el cuidado de la salud mental, el fomento de la labor investigadora, la mejora del sistema de prácticas o el refuerzo de sentimiento de pertenencia a nuestra universidad, y ha reconocido el “momento crucial” en el que actualmente se encuentra la UBU, en pleno proceso de reforma estatutaria, así como la necesidad de “avanzar en la reforma del reglamento electoral, fortalecer la institucionalización de la representación estudiantil para garantizar su visibilidad y correcto funcionamiento, impulsar la dimensión interuniversitaria y reforzar la presencia del Consejo de Estudiantes en espacios suprauniversitarios”.

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, ha puesto en valor la labor del CEUBU, que supone “un honor´, pero también una enorme responsabilidad, y muchas veces con una sobrecarga de trabajo poco reconocido”, y ha admitido que, en este primer año de trabajo, la labor del Equipo de Gobierno se ha visto “totalmente mejorada con las conversaciones mantenidas con el CEUBU”, con su propuesta para la creación de la Escuela de Investigadores o su implicación en el proceso de evaluación de los grados, entre otras. Por todo ello, el rector se ha sumado a ese llamamiento “crítico” a la participación, ya que “esa visión activa del estudiantado y la presión que debemos sentir, junto a la de otros órganos y otros colectivos” es lo que realmente hace avanzar a la Universidad.

“Sed críticos y exigentes”, ha pedido el rector a los integrantes del Consejo, “aunque luego lo suframos un poco”, puntualizaba con humor. García Pérez ha recordado además que los estudiantes son “el corazón” de la Universidad, y que por tanto ellos deben ser quienes marquen su rumbo, en un momento de “enormes retos” en el que se está debatiendo “la concepción misma de la universidad” y en el que la formación continua y las acciones con valor añadido, más allá de las meramente académicas, cobran cada mayor relevancia.