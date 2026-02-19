Asvibur renueva su Junta Directiva con Víctor Martínez como presidente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Asociación Provincial de Transportes de Servicio Regular de Viajeros de Burgos (Asvibur) ha renovado esta mañana su Junta Directiva tras la celebración de su asamblea general electoral, celebrada este jueves en la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), de la que forma parte. La única candidatura presentada, encabezada por Víctor Manuel Martínez Puente, ha sido aprobada sin votos en contra.

La nueva dirección de la asociación estará presidida por Martínez Puente, en representación de Autocares Castilla y León SA, y contará como vicepresidente con José Ignacio Soto Padilla, de Automóviles Soto y Alonso SL. Completan la Junta Directiva: Javier Arceredillo Alegre (Autocares Arceredillo SL) y Teodoro Simón Gómez (Autobuses Amaya SL) como vocales.

La votación se ha saldado con 32 votos favorables de los 46 posibles, sin votos en blanco ni en contra, lo que ha permitido proclamar la candidatura y darla por constituida de forma inmediata.

Un sector con retos estructurales

La renovación de la Junta Directiva se produce en un momento especialmente sensible para el sector del transporte regular de viajeros por carretera, que en Burgos comparte muchas de las preocupaciones que se vienen reflejando en el ámbito autonómico y nacional.

Entre las principales demandas del sector figuran el incremento de los costes de explotación, especialmente los derivados del combustible y de la energía; la falta de conductores profesionales, agravada por la dificultad para atraer relevo generacional; y la necesidad de avanzar en condiciones más estables para la prestación de los servicios, tanto urbanos como interurbanos, en un contexto de contratos públicos ajustados y elevada presión sobre los márgenes empresariales.

A ello se suman reivindicaciones históricas como la mejora de infraestructuras viarias, así como de las principales estaciones de autobuses de la provincia de Burgos, incluida la de la capital, la adecuación de áreas de estacionamiento y descanso para autobuses y conductores, y una mayor coordinación con las administraciones para garantizar la viabilidad del transporte regular, especialmente en el medio rural, donde estos servicios cumplen una función esencial de cohesión territorial.

Con la nueva Junta Directiva ya en funcionamiento, ASVIBUR afronta ahora una etapa centrada en reforzar la interlocución institucional, defender los intereses de las empresas asociadas y participar activamente en los debates que marcarán el futuro del transporte de viajeros en la provincia de Burgos.