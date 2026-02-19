Descubre el espectáculo burgalés que opta a los premios más prestigiosos de teatro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La compañía burgalesa Cal y Canto opta a elevarse como Mejor Espectáculo de Calle en la próxima edición de los Premios Max de las Artes Escénicas, cuya gala se celebrará el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida. Su montaje 'The Wind Garden. El Jardín del Viento' figura entre los espectáculos candidatos en la categoría citada. Se trata de la única formación de artes de calle de Castilla y León seleccionada en esta sección, reconocimiento especialmente relevante al tratarse de los galardones más prestigiosos del sector en España.

Dirigida artísticamente por Ana Ortega y fundada en 2002, la compañía Cal y Canto Teatro desarrolla su labor creativa en la nave La Magnética, ubicada en el polígono industrial de Villalonquéjar. Desde este espacio de creación impulsan propuestas centradas en el teatro visual, de objetos y de calle, que posteriormente giran por festivales nacionales e internacionales. El espectáculo candidato viajaba a Irlanda, Taiwán, Serbia, Portugal o Japón, aunque la nueva versión del montaje, con estreno y elenco renovados, todavía no ha podido representarse en la capital burgalesa. Entre sus compromisos internacionales más recientes destaca además su participación en el Pabellón de España de la Exposición Universal de Osaka-Kansai durante el mes de septiembre de 2025.

En concreto, 'El Jardín del Viento' propone la recuperación de los espacios al aire libre a través de la danza y el manejo de grandes cometas creadas originalmente por Cal y Canto. "Una fiesta inolvidable que nos invita a levantar la vista y también el vuelo", aseguran.

La candidatura "supone un nuevo impulso a la proyección exterior de la creación escénica burgalesa y reconoce el trabajo sostenido de una compañía que ha llevado su sello artístico por escenarios de todo el mundo", afirma Ortega en el comunicado con el que celebraban la noticia, poco después de que la organización de los Premios Max diera a conocer los espectáculos que continúan en la carrera por los galardones en su vigésimo novena edición. Un total de 174 montajes eran seleccionados entre los 512 espectáculos inscritos y avanzan a la siguiente fase competitiva. Estos trabajos compiten en 22 categorías cuyos finalistas se anunciarán en las próximas semanas antes de la gala del 1 de junio en Mérida.

La selección corre a cargo de una comisión formada por jurados territoriales designados por el comité organizador. Posteriormente, un tribunal integrado por los presidentes de dichos jurados y personalidades del sector será el encargado de elegir a los finalistas en cada categoría.

Esta edición amplía el número de categorías para reconocer de forma más amplia la creación escénica, incorporando los premios a mejor elenco de teatro y mejor elenco de danza. Junto a ellos, se mantienen los galardones especiales como el Premio Max de Honor, el Premio Max Aplauso del Público y el Premio Max aficionado o de carácter social, destinados a reconocer trayectorias destacadas, el respaldo del público y proyectos con impacto social.