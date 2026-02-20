Aún quedan muchos pasos por la igualdad

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Faltan muchos pasos por avanzar hacia una igualdad real entre hombres y mujeres. Una igualdad que en ámbitos como el deporte sigue mostrando una brecha evidente. En ese aspecto incidió la presidenta del Colectivo 8 de marzo, Silvia Adrián, durante la presentación de la XXXI edición de la Marcha por la Igualdad, que se celebrará este año en sábado, concretamente el día 7 de marzo, al caer este año el 8 de marzo en domingo, día en el que se celebrará la manifestación.

Adrián, que quiso agradecer el apoyo de la Fundación Caja Rural y en la persona de su director-gerente, Germán Martínez, en la celebración del evento, un apoyo imprescindible sin el que no sería posible organizarlo, destacó que es un "buen momento para hablar de mujeres y niñas en el deporte", y recordó que en los últimos juegos olímpicos fue la primera vez en los juegos modernos que hubo paridad entre hombres y mujeres.

Un gran avance que, sin embargo, no se da por completo en los juegos de invierno que se están disputando en Italia. Recordó que en "la combinada nórdica están excluidas las mujeres, es algo vergonzoso porque lo ha decidido el Comité Olímpico Internacional". Remarcó que hay un 47% de representación femenina en la combinada nórdica, por lo que "no entendemos por qué deciden que no pueda estar en esta disciplina olímpica".

Es un ejemplo de que todavía hay "invisibilidad" de las mujeres, que impide que "puedan realizar sus sueños". Una invisibilidad que hace que "no se puedan dedicar al deporte", ya que al no ser visibles también se pierden patrocinios.

Es cierto, no obstante, que el deporte femenino "tiene mucha más visibilidad" ahora, con "unas audiencias del 71%, la del masculino es del 80%". Deportes, y deportistas, como el fútbol han contribuido mucho a ese crecimiento, con jugadoras como Aitana Bonmatí. "Hay que lograr la visibilidad de las mujeres, de las mujeres deportistas", señaló, y "las empresas debieran darse cuenta de esto porque el poder de convocatoria y de influencia que tiene una mujer en redes sociales es grandísimo". Y en este punto, también puso de manifiesto las enormes diferencias entre futbolistas hombres, que "ganan cantidades ingentes y vergonzosas de dinero" y, excepto jugadoras como Bonmatí y las que juegan en equipos profesionales, las mujeres futbolistas "luchan por tener una vida digna, tienen que compatibilizar el deporte con un puesto de trabajo".

La presidenta del Colectivo 8 de Marzo también lanzó un alegato en favor de la práctica deportiva y sus beneficios para las mujeres y las niñas que empiezan a practicarlo. "Las niñas que practican deporte, esto es algo que que se ha estudiado mucho, tienen trayectorias académicas más largas, mayor confianza en sí mismas, mejores puestos de trabajo". Además, añadió, "el trabajo en equipo es importantísimo para cualquier empresa".

Más datos de los beneficios de la práctica deportiva. "El 80% de las empresarias de la lista Fortune practicó algún deporte en su etapa formativa". Y las grandes empresarias de éxito "dicen que que ha sido muy importante para para su vida".

Sin embargo, hay un dato negativo, ya que la tasa de abandono del deporte entre las niñas a los 14 años es el doble que los niños. Por qué. Adrián responde que es "debido a las expectativas sociales y a la falta de inversión en programas de calidad".

En cuanto a los puestos de liderazgo en el deporte, la presidenta del Colectivo 8 de Marzo explicó que "de las 31 federaciones deportivas internacionales, solo tres tienen mujeres al frente Golf, Tenis de Mesa y Triatlón". También sigue siendo muy bajo el número de entrenadoras.

Todas estas cifras siguen haciendo necesarias acciones de concienciación como la Marcha Solidaria. En este sentido, la de este año se celebrará el sábado 7 de marzo, con salida a las 13.00 horas desde la plaza del Cid. Hay 800 dorsales disponibles, el número que prácticamente se alcanzó el pasado año.

El director-gerente de la Fundación Caja Rural que es verdad que "vamos avanzando, poquito a poquito, y seguimos luchando por la igualdad". Se trata de "una lucha constante, día a día".