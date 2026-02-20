60 comercios de los pequeños pueblos de Burgos repartirán más de 10.000 premios entre su clientela

Javier Arroyo, diputado provincial de Formación, Empleo y Desarrollo Local, durante la presentación de la nueva edición de 'Compra y Gana'.ecb

Comprar en los pequeños comercios de la provincia tendrá premio durante el próximo mes (del 21 de febrero al 21 de marzo), gracias a la puesta en marcha de la séptima edición de la campaña 'Compra y Gana', que promociona la Diputación Provincial.

El diputado del Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local, Javier Arroyo, explicaba que el objetivo fundamental es incentivar las compras en el comercio de proximidad y mantener abiertos los establecimientos que prestan un servicio vital en los pequeños pueblos de la provincia.

Como anécdota, contaba que en apenas una mañana, en cuanto se lanzó la apertura del plazo de inscripción, se consiguió reunir a las 60 tiendas participantes, lo que da idea de la importancia de esta iniciativa para los comerciantes. Cada año, los primeros 60 que se inscriben son los que acceden a esta campaña por riguroso orden de llegada (al minuto), y si cumplen todos los requisitos, se beneficiarán de esta iniciativa, tanto el establecimiento en cuestión como los clientes que acudan a la tienda.

La dinámica de 'Compra y Gana' está pensada para gastos en las tiendas superiores a los 15 euros, el cliente recibe con su cuenta una tarjeta y, al momento, podrá conocer si tiene o no premio. En total se repartirán 200 tarjetas por cada comercio participante y el porcentaje de tarjetas premiadas es del 83,5%, frente al 64% de la campaña del año anterior. Esto quiere decir, como transmitía Arroyo, que para esta edición cuentan con más premios. "167 tarjetas premiadas de las 200 que tiene cada comercio y que ascienden a 10.020 unidades repartidas por los 60 comercios participantes", indicó. Por tanto, están en juego 60 paletillas de cebo ibérico, 60 termómetros digitales de cocina, o 480 organizadores de viaje.

Las recompensas por comprar son muy variadas, desde linternas, hasta una paleta de cebo ibérica, juegos de velas aromáticas, lotes de licores, de embutidos o barajas de cartas.

La Diputación Provincial, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, destina a esta campaña 75.000 euros y se une a otras actuaciones a lo largo de todo el año de apoyo al comercio rural, a la supervivencia de las farmacias y de los pequeños bares.

En concreto, participan tiendas de hasta 14 localidades diferentes como Sotillo de la Ribera, Tresparderne, Quincoces de Yuso, Villasana de Mena, Palacios de la Sierra y Hontoria del Pinar, entre otras poblaciones. Los comercios participantes tienen que estar inscritos en la web comercioruralburgos.com, por lo que los clientes podrán consultar los detalles relativos a su localidad en esa página web. Hay peluquerías, droguerías, bares, autoservicios, librerías y tiendas de moda y calzado, entre esos 60 que se apuntaron en cuestión de pocas horas.

Arroyo destacaba la importancia de esta campaña que sensibiliza, potencia y publicita el comercio de proximidad en el entorno rural. Acciones de este tipo permiten aumentar el flujo de clientes e incentivar las compras, por tanto, promover las tiendas que mantienen vivos los pueblos.

Con comercioruralburgos.com, la Diputación ha creado un escaparate virtual, donde los comercios rurales pueden mostrar sus productos y servicios y conectar con consumidores. Este portal sirve tanto como vitrina online como espacio de promoción, actividades y campañas de dinamización.