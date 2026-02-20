El PP abre la puerta a mejorar las condiciones de los Bomberos y (de momento) neutraliza las protestas

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos abre la puerta a mejorar las condiciones laborales del Cuerpo de Bomberos en la reunión mantenida con los representantes sindicales del servicio, lo que permitió aplazar la concentración que la plantilla había convocado para exigir avances en la negociación de su nuevo acuerdo de trabajo.

El colectivo, a través de CGT, UGT, CSIF y CCOO, había anunciado la movilización para exigir la renovación de un documento que "lleva un año caducado", así como la actualización de sus condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la aplicación de la directiva europea 2003/88/CE sobre tiempos de trabajo, la cobertura de vacantes y la equiparación del complemento de destino con el resto de trabajadores municipales.

Según explicó Jorge Galaz, representante de la plantilla, las conversaciones al respecto se encontraban totalmente estancadas, por lo que, ante esa situación, una parte importante del servicio decidió movilizarse para reclamar una reunión que desbloqueara el diálogo. Se personaron para solicitarla en el área de Personal y arrancaron una cita con la responsable política de este área, Yolanda Barriuso, y su 'jefe' directo, el edil de Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo. Tras la "buena sintonía" detectada en el encuentro, los sindicatos desconvocaban la concentración prevista, a la espera de conocer en qué se concreta la disposición manifestada por los dos concejales a atender sus reclamaciones.

Galaz explicó que uno de los principales puntos abordados fue la falta de efectivos. La plantilla denuncia una sobrecarga de trabajo derivada de la escasez de personal, una situación que, según Galaz, se arrastra desde la crisis de 2008, cuando se paralizaron oposiciones y se limitó la tasa de reposición. En este sentido, el representante del Cuerpo de Bomberos aseguró que el equipo de Gobierno mostró sensibilidad ante la situación.

Además de la cobertura de plazas vacantes, los profesionales de extinción de incendios en la capital burgalesa (y más allá, pues atienden a parte de la provincia) reclaman la equiparación del complemento de destino. "Actualmente, somos el único colectivo municipal con grado C1 y nivel 16, mientras que el resto de trabajadores del Ayuntamiento con ese mismo grado tienen asignado el nivel 18", lamentan.

Aunque no se ha alcanzado un acuerdo definitivo respecto a las demandas planteadas y no hay aún fecha para una nueva reunión, ambas partes quedaron a la espera de la aprobación definitiva del presupuesto municipal, previsiblemente en marzo, para avanzar en la concreción de los compromisos adquiridos.