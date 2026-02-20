La Asociación del Polígono Industrial Burgos Este renueva su junta directiva con Fernando de Santiago al frente

Fernando de Santiago es presidente de la Asociación de Empresarios Burgos Este. SANTI OTERO

La Asociación de Empresas del Polígono Industrial Burgos Este, integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), renovó su junta directiva tras la celebración de su asamblea general electoral, en la que fue aprobada por unanimidad la única candidatura presentada, encabezada por Fernando de Santiago Arteche, representante del Grupo Santiago Automoción.

La candidatura recibió el respaldo unánime de los socios presentes con derecho a voto, lo que permitirá dar continuidad al trabajo de la asociación en una etapa marcada por la mejora de las infraestructuras y los servicios del polígono, según informaron hoy fuentes de la patronal burgalesa a través de un comunicado recogido por Ical.

Junto al nuevo presidente, la junta directiva quedó conformada por Carmen Pinto (Grupo Nicolás Correa) como vicepresidenta; Roberto Alcalde (Gonvarri) como vocal y tesorero; y los vocales Consuelo Fontecha (BigMat Fontecha), Miguel Ángel Benavente (Casple), Jaime Andrés López (Ureta Motor) y Martín Zaldo (Norsol).

Entre los principales objetivos de la nueva junta directiva figura la colaboración con el Ayuntamiento de Burgos en las actuaciones previstas para la mejora del polígono, especialmente en lo relativo a viales, señalización, servicios comunes y mantenimiento, una reivindicación recurrente de las empresas instaladas en Burgos Este.

Asimismo, la asociación trabajará para impulsar un emplazamiento que funcione como área de descanso para profesionales del transporte, con especial atención a los camioneros que operan habitualmente en la zona, una demanda alineada con la elevada actividad logística e industrial del polígono.

El Polígono Industrial Burgos Este es uno de los enclaves empresariales consolidados de la ciudad, con una importante presencia de compañías industriales, logísticas y de servicios. En los últimos años las empresas de esta área industrial han puesto el acento en la necesidad de mejorar accesos, movilidad interna, aparcamientos y dotaciones comunes para reforzar la competitividad.