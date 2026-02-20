UBISA entrega 1.000 euros de donativo a la Asociación de Diabéticos de Burgos en la clausura de la IV Liga de Pádel de FAE

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

UBISA entregó 1.000 euros de donativo a la Asociación de Diabéticos de Burgos en la clausura de la IV Liga de Pádel de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE). El importe íntegro del donativo generado por la competición impulsada por FAE fue destinado este año a la Asociación de Diabéticos de Burgos, gracias a la decisión adoptada por UBISA, empresa vencedora tanto de la liga regular como de la Copa Oro.

La entrega oficial del donativo tuvo lugar ayer en la Casa del Empresario, sede de FAE, coincidiendo con el acto de clausura y entrega de trofeos de la IV Liga de Pádel FAESaludable, una iniciativa consolidada dentro del calendario deportivo empresarial de la provincia y promovida por FAE con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, el compañerismo y la responsabilidad social entre las empresas burgalesas.

El presidente de la Asociación de Diabéticos de Burgos, Mariano Cerdán Martínez, fue el encargado de recoger el cheque solidario, agradeciendo públicamente el gesto y subrayando la importancia de este tipo de apoyos para continuar desarrollando programas de información, acompañamiento y atención a personas con diabetes y a sus familias.

Desde FAE se puso en valor el carácter transversal de FAESaludable, un proyecto que une deporte, empresa y compromiso social, y que demuestra cómo la actividad física puede convertirse también en una herramienta eficaz de sensibilización y apoyo a entidades sociales del entorno. La cuarta edición de la liga contó con una amplia participación de equipos de empresas de la provincia, reforzando su papel como punto de encuentro del tejido empresarial burgalés y cerrando la temporada con un balance positivo tanto en lo deportivo como en lo solidario.