Marta Arroyo destaca la gratuidad de la matrícula del primer curso en las universidades públicas de la Comunidad

La cabeza de lista del PP a las Cortes de Castilla y León por Burgos, Marta Arroyo, destacó la gratuidad de la matrícula del primer curso en las universidades públicas de la Comunidad para los jóvenes empadronados, durante el encuentro que mantuvo con Nuevas Generaciones para dar a conocer las principales medidas en materia de juventud incluidas en el programa electoral del PPCyL de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo.

Durante la reunión, Arroyo destacó el anuncio realizado por el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, relativo a la gratuidad de la primera matrícula del primer curso en las universidades públicas de la Comunidad para los jóvenes empadronados. Una iniciativa que, en el caso de Burgos, podría beneficiar a cerca de 2.400 estudiantes que actualmente cursan segundo de Bachillerato y que, además, contribuirá a atraer población joven procedente de otras comunidades.

En el ámbito educativo, la candidata popular subrayó la apuesta por un “ambicioso” Plan de Infraestructuras Universitarias que contempla nuevos edificios y titulaciones, como Medicina en Burgos y León, Veterinaria en Salamanca o Farmacia en Valladolid. Asimismo, anunció la implantación de las Becas Talento, destinadas a reforzar la conexión entre jóvenes y empresas, el impulso de la FP Dual en el marco del programa Erasmus+ y el fomento de la iniciativa emprendedora.

Arroyo señaló que estas medidas tienen como objetivo “retener el talento joven y favorecer que los sectores productivos de Castilla y León puedan beneficiarse de una formación universitaria sólida y de calidad, reafirmando el compromiso del Partido Popular con la educación superior”, según indicaron hoy fuentes de esta formación política a través de un comunicado recogido por Ical.

En materia de vivienda, la candidata desgranó un conjunto de iniciativas orientadas a facilitar la emancipación juvenil, entre las que destacan el incremento del presupuesto destinado a vivienda hasta los 300 millones de euros, la construcción de más de 800 viviendas públicas en el primer año de legislatura y el impulso de suelo para promoción pública.

A ello se suma la creación de una Cuenta Ahorro Vivienda Joven con deducciones en el IRPF, avales de hasta el 20 por ciento para la primera hipoteca y ayudas al alquiler que alcanzarán el 60 por ciento de la renta, y el 75 por ciento en el medio rural. En cuanto a movilidad, Arroyo reafirmó el mantenimiento de la gratuidad del transporte en autobús mediante la tarjeta Buscyl, que conecta 332 rutas en la provincia de Burgos, así como la bonificación del 25 por ciento del Avant hasta 2030.

Por último, puso en valor la apuesta por el impulso del teletrabajo y la figura del nómada digital, especialmente en el medio rural, a través de ayudas directas de 3.000 euros, además de otras medidas centradas en la conciliación, el empleo, la salud mental y el apoyo a la creatividad. Los jóvenes, concluyó, son “uno de los ejes prioritarios” del programa electoral del PP.