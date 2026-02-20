Detenido un agresor sexual en serie en Burgos por tocamientos a seis mujeres

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un obseso sexual en serie. De manual y peligroso para la integridad de las mujeres de dos barrios de la zona oeste de la ciudad de Burgos. Una larga investigación de la Policía Nacional ha permitido detener y sacar de las calles a un individuo al que se le acusa de agresión sexual a nada menos que seis mujeres, a las que sometió a tocamientos a su voluntad acorralándolas de madrugada cuando caminaban solas por las calles de San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices.

Este sujeto, del que sólo ha trascendido que se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, había ido más allá en las últimas semanas en las que estuvo acosando, en circunstancias no aclaradas, a una mujer a la que estuvo intimidando una y otra vez con propuestas de carácter sexual. Ese acoso de forma repetida también le ha llevado a ser investigado por un delito de coacciones.

Sin embargo, su detención se produce por la cadena de asaltos sexuales que protagonizó entre septiembre de 2025 y enero de este año en los barrios de San Pedro de la Fuente y San Pedro y San Felices. La investigación, desarrollada durante cinco meses, ha permitido identificarlo y detenerlo gracias a la labor de prevención y vigilancia en la que colaboraron de forma coordinada agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El arrestado elegía a las mujeres al azar y repetía la misma conducta para someterlas a tocamientos. Primero las seleccionaba de madrugada en la calle y cuando se presentaba la ocasión las abordaba y les realizaba tocamientos de naturaleza sexual, lógicamente sin su consentimiento, antes de escaparse apresuradamente. Los investigadores aclaran que estos asaltos se concentraron exclusivamente en esos dos barrios de la capital burgalesa.

El detenido guardaba en su casa esta prenda característica, que la Policía ha vinculado con las denuncias por agresión sexual.ECB

Este obseso sexual en serie repitió estos mismos asaltos, que conste en la investigación hasta ahora, al menos en seis ocasiones en cinco meses hasta que el pasado miércoles 18 de febrero fue detenido por la Policía Nacional. A la hora de someter a registro en su domicilio, los agentes intervinieron diferentes prendas de vestir que lo relacionan con las agresiones investigadas a la luz de los testimonios de las víctimas. Tras pasar la noche en los calabozos de la comisaría provincial fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia competente.

La Policía recuerda que cualquier mujer que sufra una situación de violencia, incluida la violencia sexual, tiene a su disposición el servicio 016, disponible las 24 horas del día durante todo el año por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Es un recurso confidencial y gratuito que facilita información y apoyo.