Los halcones burgaleses encaran una primavera decisiva
La pareja formada por Óscar y Lucy se ha convertido en símbolo del proyecto. De reproducirse este año, se cumpliría el gran objetivo del proyecto iniciado en 2023 que persigue reintroducir esta especie en la ciudad de forma estable
El proyecto de reintroducción del halcón peregrino en Burgos encara una nueva fase clave. El gran objetivo de la iniciativa -lograr que alguna pareja empiece a reproducirse y devolver de forma estable a esta especie a la ciudad- podría estar más cerca con la relación de Óscar y Lucy más que consolidada. Testigo de ella es el cielo de la capital, mientras Pilar, afincada en Palencia desde su juventud, trataba de criar en el parque natural Sabinares del Arlanza-La Yecla ya el año pasado, pero sin éxito tras desaparecer su pareja -y proveedor de alimento- cuando ella ya incubaba los huevos. Ronda de nuevo aquella zona impulsada, quizá, por el inicio del periodo de celo, momento determinante para el futuro del proyecto.
Sobreviven seis de los 25 pollos liberados en tres años
Los citados son tres de los seis ejemplares que siguen vivos de un total de 25 pollos liberados desde 2023: siete el primer año, siete el segundo y hasta once el tercero. Completan el listado de la esperanza Zeus, Rodero y Cova, tras ‘caer’ el pasado mes de enero Arsuaga al colisionar con una cristalera durante un vuelo de caza. Jimena podría ser la séptima, pero nada se sabe de ella desde que perdió en Tierra de Campos el dispositivo GPS que permitía seguir sus movimientos.
Riesgos elevados
Superado el ecuador de la iniciativa, con un plazo de ejecución de cinco años, hasta 2027, la cifra actual de supervivientes “entra dentro de los márgenes previstos”, asegura Roberto Milara, técnico municipal responsable del proyecto, gestionado sobre el terreno por la empresa Athisa. Los cálculos iniciales apuntaban a mantener un 30% de las aves liberadas como “escenario óptimo”, pero incluso un 10% bastaría para garantizar el éxito a largo plazo. El dato reciente ronda el 20%. No obstante, la actuación asume desde su puesta en marcha la elevada mortalidad juvenil de la especie, por ser precisamente la causa que motivó su desaparición del entorno urbano burgalés y llevó al Ayuntamiento a impulsar su recuperación. Los riesgos siguen siendo elevados y poco se puede hacer para combatirlos. A los depredadores naturales se suman choques fatales (siempre de gravedad dada la velocidad de vuelo que alcanzan estos animales) con cristaleras, parques eólicos o cualquier estructura de la ciudad.
Una hembra muy territorial
Dominados, de momento, estos obstáculos, la mencionada pareja formada por Óscar y Lucy se ha convertido en el gran símbolo del proyecto. Ambos dominan el territorio urbano y duermen muy cerca el uno del otro. Él, junto a Pilar y Castor, formó parte de la primera suelta realizada en 2023. Los dos machos fueron los únicos en quedarse en la ciudad, tras numerosas escapadas por el centro peninsular, de los siete que protagonizaron aquella primera 'ronda'. Castor murió el pasado año tras quedar atrapado en un edificio. Lucy -incorporada en 2024- se ha revelado como una hembra extremadamente territorial y un tanto agresiva con otras hembras jóvenes del entorno urbano, a las que expulsa de sus dominios en cuanto salen del jaulón. Este comportamiento, confirma que el territorio está siendo ocupado de forma natural.
Rodero, a Valladolid y Cova, en Castilla-La Mancha...
La dispersión juvenil, habitual en la especie, extiende los frutos del proyecto fuera de Burgos. Rodero se establecía en Valladolid y otros ejemplares se mueven entre distintos puntos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, siempre en las proximidades de ciudades o pueblos, lo que confirma que los halcones han interiorizado el entorno urbano como hábitat viable, uno de los principales objetivos del programa.
Otras ventajas: control natural de las palomas
Pero hay más. La presencia de los halcones ya tiene efectos visibles (deseados y buscados) en la ciudad. En las zonas donde cazan con frecuencia, las palomas han cambiado su comportamiento o han abandonado el área. Cada halcón puede consumir varias palomas por semana y muchas más durante la cría, generando un control natural que ayuda a reducir la presión de esta especie en puntos concretos. No se trata de eliminar la plaga, solo de recuperar un equilibrio perdido.
En búsqueda de nuevas ubicaciones para las cajas nido
Hasta el momento, el Museo de la Evolución Humana y el Hospital Divino Valles -que sustituyó al campanario del Monasterio de San Juan- han sido puntos clave para el proyecto. No obstante, los responsables mantienen la búsqueda de nuevas ubicaciones para instalar cajas nido, especialmente ante las futuras obras de la Facultad de Medicina en el complejo sanitario citado. El reto es encontrar edificios altos, tranquilos y con poco tránsito humano, condiciones esenciales durante la incubación y los primeros días de vida de los pollos.
Peripecias 'en directo'
Los ejemplares en cuestión pertenecen a la subespecie Falco peregrinus brookei, la autóctona en toda la península ibérica. “Lógicamente, estos animales solo pueden ser manejados por personal especializado, con la autorización de la Junta de Castilla y León y con una identificación individual mediante su certificado CITES”, explican desde Medio Ambiente. Las jaulas de liberación en las que moran al nacer -durante 30 o 35 días y debidamente anilladas- disponen de un sistema de alimentación que impide que los animales vean a quienes los atienden, para evitar que se acostumbren a la presencia humana, y son vigilados mediante cámaras que emiten sus imágenes en la web del proyecto, hackinghalconperegrinoburgos.es, desde la que los ciudadanos pueden informarse y seguir los progresos en tiempo real. Las redes sociales también han sido testigo de la evolución de estos animales desde su liberación en junio, a través de la cuenta divulgativa creada para el seguimiento del proyecto: @peregrinoburgos.