Los halcones burgaleses encaran una primavera decisiva

El proyecto de reintroducción del halcón peregrino en Burgos encara una nueva fase clave. El gran objetivo de la iniciativa -lograr que alguna pareja empiece a reproducirse y devolver de forma estable a esta especie a la ciudad- podría estar más cerca con la relación de Óscar y Lucy más que consolidada. Testigo de ella es el cielo de la capital, mientras Pilar, afincada en Palencia desde su juventud, trataba de criar en el parque natural Sabinares del Arlanza-La Yecla ya el año pasado, pero sin éxito tras desaparecer su pareja -y proveedor de alimento- cuando ella ya incubaba los huevos. Ronda de nuevo aquella zona impulsada, quizá, por el inicio del periodo de celo, momento determinante para el futuro del proyecto.

Cova, Astur, Lesmes y Manolo formaron parte de la remesa de 2025. Solo la hembra sigue viva.HACKING BURGOS Sobreviven seis de los 25 pollos liberados en tres años Los citados son tres de los seis ejemplares que siguen vivos de un total de 25 pollos liberados desde 2023: siete el primer año, siete el segundo y hasta once el tercero. Completan el listado de la esperanza Zeus, Rodero y Cova, tras ‘caer’ el pasado mes de enero Arsuaga al colisionar con una cristalera durante un vuelo de caza. Jimena podría ser la séptima, pero nada se sabe de ella desde que perdió en Tierra de Campos el dispositivo GPS que permitía seguir sus movimientos.

Pilar, rescatada tras sufrir un percance.HACKING BURGOS Riesgos elevados Superado el ecuador de la iniciativa, con un plazo de ejecución de cinco años, hasta 2027, la cifra actual de supervivientes “entra dentro de los márgenes previstos”, asegura Roberto Milara, técnico municipal responsable del proyecto, gestionado sobre el terreno por la empresa Athisa. Los cálculos iniciales apuntaban a mantener un 30% de las aves liberadas como “escenario óptimo”, pero incluso un 10% bastaría para garantizar el éxito a largo plazo. El dato reciente ronda el 20%. No obstante, la actuación asume desde su puesta en marcha la elevada mortalidad juvenil de la especie, por ser precisamente la causa que motivó su desaparición del entorno urbano burgalés y llevó al Ayuntamiento a impulsar su recuperación. Los riesgos siguen siendo elevados y poco se puede hacer para combatirlos. A los depredadores naturales se suman choques fatales (siempre de gravedad dada la velocidad de vuelo que alcanzan estos animales) con cristaleras, parques eólicos o cualquier estructura de la ciudad.

Lucy se alimenta en uno de los jaulones ubicados en Burgos.HACKING BURGOS Una hembra muy territorial Dominados, de momento, estos obstáculos, la mencionada pareja formada por Óscar y Lucy se ha convertido en el gran símbolo del proyecto. Ambos dominan el territorio urbano y duermen muy cerca el uno del otro. Él, junto a Pilar y Castor, formó parte de la primera suelta realizada en 2023. Los dos machos fueron los únicos en quedarse en la ciudad, tras numerosas escapadas por el centro peninsular, de los siete que protagonizaron aquella primera 'ronda'. Castor murió el pasado año tras quedar atrapado en un edificio. Lucy -incorporada en 2024- se ha revelado como una hembra extremadamente territorial y un tanto agresiva con otras hembras jóvenes del entorno urbano, a las que expulsa de sus dominios en cuanto salen del jaulón. Este comportamiento, confirma que el territorio está siendo ocupado de forma natural.

Cova posa en un campo castellanomanchegoHACKING BURGOS Rodero, a Valladolid y Cova, en Castilla-La Mancha... La dispersión juvenil, habitual en la especie, extiende los frutos del proyecto fuera de Burgos. Rodero se establecía en Valladolid y otros ejemplares se mueven entre distintos puntos de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, siempre en las proximidades de ciudades o pueblos, lo que confirma que los halcones han interiorizado el entorno urbano como hábitat viable, uno de los principales objetivos del programa.

Óscar, en pleno festín.HACKING BURGOS Otras ventajas: control natural de las palomas Pero hay más. La presencia de los halcones ya tiene efectos visibles (deseados y buscados) en la ciudad. En las zonas donde cazan con frecuencia, las palomas han cambiado su comportamiento o han abandonado el área. Cada halcón puede consumir varias palomas por semana y muchas más durante la cría, generando un control natural que ayuda a reducir la presión de esta especie en puntos concretos. No se trata de eliminar la plaga, solo de recuperar un equilibrio perdido.

Marcaje de halcones peregrinos liberados en 2025.HACKING BURGOS En búsqueda de nuevas ubicaciones para las cajas nido Hasta el momento, el Museo de la Evolución Humana y el Hospital Divino Valles -que sustituyó al campanario del Monasterio de San Juan- han sido puntos clave para el proyecto. No obstante, los responsables mantienen la búsqueda de nuevas ubicaciones para instalar cajas nido, especialmente ante las futuras obras de la Facultad de Medicina en el complejo sanitario citado. El reto es encontrar edificios altos, tranquilos y con poco tránsito humano, condiciones esenciales durante la incubación y los primeros días de vida de los pollos.