Así será el Festival de las Marzas en Burgos

El tradicional Festival de las Marzas de Burgos alcanzará el próximo 1 de marzo su 42ª edición con la participación de más de 350 danzantes y músicos y la presencia de diez agrupaciones folclóricas, en una cita que volverá a llenar el polideportivo de El Plantío de música y tradición popular.

La novedad de este año consiste en la participación del Grupo de Danzas La Esteva, que llegará desde Segovia. En cada edición buscan alguna sorpresa a través de la incorporación de algún grupo de otras provincias o bien con la presentación de algún baile conjunto.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, presentó este lunes el evento junto a Concepción Madorral, vicepresidenta del Comité de Folclore Ciudad de Burgos, entidad organizadora del festival desde 1987. Barriada animó a los burgaleses a acudir a una cita que "desde 1983 ha servido para trasladar la identidad cultural y tradicional de nuestra provincia".

El festival comenzará a las 19.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Las invitaciones podrán retirarse desde esta misma tarde (23 de febrero) en las taquillas del Teatro Principal, en horario de 18.00 a 21.00 horas, con un máximo de dos por persona y hasta completar el aforo de 2.500 localidades. La entrada es gratuita y el presupuesto que destina el área de Festejos a esta cita es de 13.000 euros.

Madorral recordó, por su parte, el origen de las marzas, una tradición vinculada al cambio de mes y a la llegada de la primavera y que comenzó a celebrarse con el maestro folclorista Justo del Río en 1983. "Las marzas no se bailan, se cantan", explicó, aludiendo a la costumbre ancestral por la que cuadrillas de mozos recorrían los pueblos en la noche del 28 de febrero al 1 de marzo entonando coplas y recogiendo donativos en especie, como chorizo, morcilla o huevos, para celebrar después una merienda colectiva. Sin embargo, en Burgos, desde la creación del festival, se adoptó el formato escénico de la danza.

En esta edición participarán Danzantes de Burgos, Tierras del Cid, Justo del Río, Nuestra Señora de las Nieves, Amigos de la Dulzaina, Danzas Castellanas Diego Porcelos, Grupo Tradiciones Los Zagales y Asociación Estampas Burgalesas.

La Esteva, de Segovia, interpretará marzas recogidas por el folclorista segoviano Agapito Marazuela.