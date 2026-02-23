Un paraguas para proteger la creatividad

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Hay más de 300 empresas (a las que habría que sumar los autónomos) que están vinculadas al sector cultural en Burgos. Pero hasta ahora no había una asociación que pudiera aunar todo ese potencial creativo para ofrecer un paraguas de protección y de apoyo a un sector con una gran capacidad. Por ello, la asociación nace vinculada a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE).

Aunque el objetivo de aglutinar a esas cerca de 300 empresas es prácticamente imposible, la Asociación de Industrias Culturales y Creativas quiere ser lo más representativa posible. Un proyecto que vio la luz el pasado mes de diciembre con Alberto Estébanez, del Ballet Contemporáneo de Burgos, como presidente, Mariano Saiz (Let´s Do It Producciones), como vicepresidente, Juan Carlos de la Fuente (Planeta Sonoro), como tesorero, y Javier Ajenjo (Sonorama Producciones), y José Domingo Cobo (Producciones Salas), como vocales. Ya son 6 las empresas asociadas, las cinco mencionadas y Stage Time. Estébanez destacó que "generamos empleo, contratamos servicios, pagamos proveedores, atraemos público, turismo, actividad para hostelería y comercio y además contribuimos a la imagen de ciudad y a la cohesión social". Pero es un sector que funciona con una "fragilidad enorme".

Con este contexto, la asociación se pone en marcha con seis objetivos fundamentales. El primero, es llegar a ser lo más representativa posible, alcanzar el mayor número de profesionales posible. Un segundo objetivo sería la profesionalización del sector "a través de la formación práctica". También se incluye la preocupación por la relación entre el mundo digital y la creatividad.

El tercer objetivo de la nueva asociación pasa por "generar mercado y oportunidades reales", que las empresas "se conozcan, que colaboren entre ellas, que contraten entre ellas y además sepan vender su creatividad al tejido empresarial de Burgos". El presidente de la asociación explicó que hay muchísimas empresas que necesitan creatividad para comunicar, para posicionarse".

Un cuarto objetivo de la asociación es tener un mapa lo más ajustado posible a la realidad. "Sin datos no hay relato y sin relato no hay capacidad real de negociación y de planificación", apuntó. Por ello, "necesitamos poder explicar con fundamento cuánto somos, lo que hacemos, qué empleo generamos y qué volumen de actividad movemos".

En este sentido, FAE y el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de Burgos, llevaron a cabo el Estudio de las Industrias Culturales y Creativas que abarca el 3% del tejido empresarial provincial. Este trabajo señalaba que hay 336 sociedades mercantiles en el campo de la cultura que representan el 3,04% del tejido empresarial. Dentro de este apartado, se contabilizan 3.170 personas afiliadas a la Seguridad Social -el 2,01% del total de trabajadores- de las cuales 1.228 son autónomos.

No obstante, lo que se pretende es llegar más allá, actualizar los datos para saber "qué volumen de actividad movemos". El quinto de los objetivos pasa por "visibilidad social". Y el sexto objetivo es "por supuesto la financiación y las oportunidades".